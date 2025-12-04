میلی صفحه خبر لوگو بالا
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه

معاون رییس جمهور در امور زنان گفت: همزمان با دیدار رهبر انقلاب با اقشار بانوان مجلس شورای اسلامی طرح کاهش سقف ضمانت مهریه را به تصویب رساند و این تعارضی اشکار با سیاست‌های کلی خانواده است.
کد خبر: ۱۳۴۳۹۲۳
| |
794 بازدید
|
۱۱
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه

به گزارش تابناک؛ زهرا بهروز آذر معاون رییس جمهور در امور زنان در یادداشتی در خصوص مصوبه کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع پرشور هزاران زن و دختر، جایگاه رفیع زن در اندیشه اسلامی را تبیین کردند و بر عدالت، کرامت، احترام و برابری زن و مرد در جامعه تأکید فرمودند. ایشان همچنین حفظ بنیان خانواده، پاسداشت نقش مادری و همسری و رعایت حقوق متقابل زن و مرد در خانه و اجتماع را از ضروریات جامعه اسلامی دانستند؛ بیانی روشن و عمیق که برای زنان دلگرم‌کننده و برای مردان یادآور مسئولیت‌های اساسی است.

با این حال، مایه تأسف و شگفتی بود که درست همزمان با این رویداد مهم، مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب رساند که سقف ضمانت اجرای کیفری در وصول مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش می‌دهد؛ تصمیمی ناسازگار با روح عدالت و کرامت خانوادگی که کام بسیاری از زنان را پس از شنیدن سخنان ارزشمند رهبری، تلخ ساخت.

گرچه این موضوع در قالب یک طرح مطرح شده بود، اما معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان نهاد سیاست‌گذار حوزه زنان و خانواده، در جلسات متعدد نظر کارشناسی خود را ارائه و مخالفت صریحش را اعلام کرده بود؛ مخالفتی که وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کمیسیون حقوقی–قضایی دولت و در نهایت هیئت دولت نیز آن را تأیید کردند. دلیل این امر روشن است: مهریه یکی از ارکان اصلی نظام حقوقی خانواده است و هرگونه اصلاح در این رکن بدون بازنگری متوازن در سایر ارکان، موجب اخلال در تعادل حقوقی و عدالت خانوادگی می‌شود.

تصویب این قانون در ۱۲ آذر و روز قانون اساسی، مخالف بند ۱۴ اصل ۳ و اصول ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی و برخلاف سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری است. در بند ۱۴ از اصل ۳ صراحتاً تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، از تکالیف دولت جمهوری اسلامی ذکر شده و در اصل ۱۰ قانون اساسی تصریح گردیده: «خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد»

اصل ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی نیز صراحتاً بر حمایت یکسان قانون از همه انسان‌ها اعم از زن و مرد و منع تبعیض تأکید دارند و تأسف‌بار است که قانونی تصویب شده که رسماً حقوق یکی از طرفین خانواده را به نفع طرف دیگری محدود می‌کند.

تصویب این قانون با روح این اصول قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در تضاد آشکار است.

بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تصریح می‌دارد: عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثنا‌های قانونی از الزامات قانون گذاری است که متأسفانه در تصویب این مصوبه مغفول مانده است.

بدیهی است که تغییر در نهاد مهریه بدون اصلاح هم‌زمان دیگر اجزای نظام حقوقی خانواده، نه تنها تعادل حقوقی میان زن و مرد را برهم می‌زند و امنیت و استقلال اقتصادی زنان را کاهش می‌دهد، بلکه خودِ نهاد ازدواج و تشکیل خانواده را نیز با چالش‌های جدید مواجه خواهد ساخت.

تصویب قوانین بدون رعایت موازین کارشناسی و اصول حقوقی، جامعه را در معرض آسیب قرار می‌دهد. یادآوری این نکته ضروری است که اگر قرار باشد هر ماده‌ای از نظام حقوقی خانواده دستخوش تغییر شود، باید کل ساختار مرتبط با آن در یک فرآیند کارشناسی دقیق مورد بازنگری قرار گیرد تا نه عدالت خانوادگی مخدوش شود و نه حقوق زنان و مردان تضییع گردد.

حفظ کرامت و حقوق زنان و استحکام خانواده، شعاری زینتی نیست؛ تکلیف قانونی و شرعی همه ماست. هیچ تصمیم شتاب‌زده‌ای نباید این اصل بنیادین را تحت تأثیر قرار دهد.

انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی با تمسک به مطالعات کارشناسی، مبانی شرع مقدس اسلام، اصول قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، از تصویب قوانین یک‌جانبه و تبعیض‌آمیز پرهیز کند. امید است نمایندگان محترم با لغو یا اصلاح این مصوبه، اعتماد آسیب‌دیده زنان ایران را که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ترمیم است، بازیابی کنند.

زهرا بهروزآذر مهریه رهبر انقلاب سقف ضمانت سکه زنان معاون رییس جمهور در امور زنان
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
2
5
پاسخ
مجلس با توجه به دیدکارشناسی و عواقبی که جامعه را به انحراف کشیده هست تصمیم به اصلاح گرفته است و حالا یک کسی در دولت که جزئ یک طرف هست و کاملا یک طرفه قضاوت میکند نظر میدهد اصلا کجای دنیا مرد را به خاطر ازدواج بدهکار و زندانی میکنند.شما بهتر است بی طرفانه داوری کنید نه مغرضانه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
5
2
پاسخ
14 سکه ظلم به زن و امنیت آیندش هست ،لااقل 14 سکه نقد و چهل سکه قسط و حق طلاق به عهده دادگاه باشه تا هم مرد متعهد بمونه و هم زنی که از لحاظ اقتصادی در جامعه دستش به هیچی بند نیست بدون پشتوانه نمونه
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
1
3
پاسخ
اقایون تا وقتی که قانون مهریه هست ازدواج نکنید. باور کنید با این همه بیکاری و اقتصاد بد برای پول دراوردن باید خیلی تلاش کرد چه طوری دلتون میاد دست رنج یک عمر تلاش خودتون رو دودستی به خانم ها تقدیم کنید. همین 14 سکه میشه نزدیک 2 میلیارد میدونید که حقوق وزارت کار 12 میلیون هست چند سال باید تلاش کنید 2 میلیارد پس انداز کنید؟ چه طوری شب با خیال راحت می خوابید در حالی مه هر لحظه زن میتونه به راحتی شما رو بندازه زندان و دست رنج یک عمر تلاشتون رو به ناحق بگیره.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
3
پاسخ
آقایان نماینده باید بدانند وقتی اوضاع اقتصادی وخیم شد و سفرهای نان مردم کوچک شد و بیکاری و فحشا و اعتیاد غوغا کرد کار به طلاق کشیده خواهد شد که انموقع کار دادگاهها زیاد میشود پس اگر غیرت دارید جلوی طلاق را بگیرید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
2
پاسخ
عجب
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
2
5
پاسخ
نه خانم محترم الان مهریه شده محل کاسبی خیلی ها هم 14 سکه هم الان با این قیمت میشه یک میلیاردو هشصد میلیون برید تو دادگاه ببیند جند جوان که هنوز یکی دوسال از ازدواجشان نگذشته دنبال طلاق و گرفتن مهریه هسن
ناگفته نمونه بجای مهریه بهتر نیست هرچی تو زندگی مشترک که بصورت کار مشترک بدست آوردن بصورت مساوی تقسیم بشه تا عدالت هم برقرار باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
2
2
پاسخ
حکومت مردان بر زنان ، زنان به دنیال گرفتن امتیاز از مردان هستند در صورتیراست که این حقی است که خدا برای زنان گذاشته است ، اینکه هر بار کم و کم تر شدن مهریه نشانه بدعت تازه ای در اصل دین نیست ؟
شرایط دیگری برای گرفتن مهریه لحاظ کنید ، که شکل کلاهبرداری نداشته باشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
2
3
پاسخ
ماشاالله جامعه ایران همه جوره زن سالاریه! حالا با این قانون که جلوی مهریه سنگین رو می گیره و مهریه سنگین در اسلام هم نکوهش شده باز اعتراض دارن ....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
2
2
پاسخ
مشکلی نیست یکبار هم که شده تاسی کنید به حضرت زهرا (س)
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
2
3
پاسخ
یک راه حل هست :
1- حق طلاق برای هردو باشه
2- مهریه کلا حذف بشه
3- زمان طلاق هرچی مال به خانواده اضافه شده بین دو طرف تقسیم بشه
