سود ۱۰ میلیونی برای هر مسافر!

سود خریداران ارز مسافرتی به دلیل اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد و تالار دوم به ۱۰ میلیون تومان خواهد رسید

به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد؛ از این پس فروش ارز مسافرتی، در سامانه ارز مسافرتی مرکز مبادله ایران انجام می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ ارز مسافرتی بر اساس نرخ معاملات تالار دوم مرکز مبادله ایران تعیین می‌شود که در حال حاضر بین ۱۰۰ تا ۱۰۵ هزار تومان باقی مانده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، طبق اعلام بانک مرکزی، به هر فرد بالای ۵ سال سالانه تا سقف ۵۰۰ یورو (یا معادل آن به دلار) ارز مسافرتی تعلق می‌گیرد. با توجه به این که نرخ دلار در بازار آزاد از مرز ۱۲۰ هزار تومان عبور کرده، در نتیجه در حال حاضر هر فردی که از سهمیه ارز مسافرتی خود استفاده کند، حدود ۱۰‌میلیون تومان از اختلاف نرخ ارز منتفع خواهد شد.

طبق اعلام بانک مرکزی سامانه ارز مسافرتی مرکز مبادله، جایگزین روش فروش مستقیم از طریق بانک‌های عامل است. بر این اساس، از این پس متقاضیان دریافت ارز مسافرتی می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی travel.ice.ir درخواست خود را ثبت و ارز خود را از باجه یا خودپرداز بانک عامل مستقر در فرودگاه دریافت کنند.

بانک مرکزی همچنین دستورالعمل نحوه دریافت ارز از گردشگران و سایر اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم و صدور کارت ریالی برای آنها را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. مطابق این دستورالعمل، نرخ ارز در این معاملات بر اساس میانگین موزون نرخ روز کاری قبل تعیین می‌شود و به هر شخص حقیقی خارجی غیرمقیم فقط یک کارت ریالی تعلق می‌گیرد.

بر اساس گزارش مرکز مبادله، کلیه مراحل ثبت درخواست و پیگیری دریافت ارز به صورت غیرحضوری و منحصرا از طریق سامانه رسمی مرکز مبادله ارز و طلای ایران امکان‌پذیر شده است. طبق توضیحات مرکز مبادله، صرفا سفر‌های هوایی مشمول دریافت ارز بوده و امکان دریافت ارز برای سفر‌های زمینی، ریلی و دریایی وجود ندارد. پس از ثبت‌نام در سامانه و پرداخت آنلاین بهای ارز، متقاضی کد تحویل ارز دریافت می‌کند. برای دریافت ارز خریداری‌شده، نیازی به مراجعه به شعب بانک‌ها نیست و متقاضی باید با ارائه این کد، به خودپرداز ارزی یا باجه بانک عامل مراجعه کند.

فرصت دریافت ارز پس از خرید و دریافت کد تحویل، تا ۳۰ روز پس از تاریخ پرواز است. در صورت عدم مراجعه، معامله فسخ شده و وجوه پرداختی پس از کسر کارمزد عودت داده می‌شود. متقاضیانی که در فرودگاه موفق به دریافت ارز نشده‌اند، می‌توانند با ارائه مدارک سفر و در همان مهلت ۳۰ روزه، به شعب بانک عامل مراجعه و ارز خود را دریافت نمایند. ارز مسافرتی فقط به صورت نقدی و در فرودگاه یا بانک عامل پرداخت می‌شود و امکان دریافت آن به صورت حواله یا انتقال به خارج وجود ندارد.