به گزارش تابناک به نقل از روابط‌عمومی و صنعتی ماشین‌سازی اراک و به نقل از معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سازمانی، ماشین سازی اراک با موفقیت در ارزیابی‌های تخصصی اتاق بازرگانی اسلامی، در سامانه رتبه‌بندی شرکت‌های کشور‌های اسلامی ثبت گردید.

طرح رتبه‌بندی شرکت‌های کشور‌های اسلامی با هدف تسهیل تجارت، ارتقای شفافیت و استانداردسازی فعالیت‌های اقتصادی در میان اعضای سازمان همکاری اسلامی (OIC) اجرا می‌شود و یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اتاق اسلامی برای حمایت از توسعه تعاملات اقتصادی شرکت‌ها در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است.

براساس اعلام معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سازمانی، قرارگیری نام ماشین‌سازی اراک در این سامانه معتبر، حاکی از توانمندی فنی، انطباق با شاخص‌های توسعه صنعتی، سوابق عملکردی قابل اتکا، و جایگاه رو‌به‌رشد شرکت است.

همچنین شرکت‌های ثبت‌شده در این طرح بین‌المللی از مزایای متعددی برخوردار می‌شوند که برخی از آنها عبارت‌اند از:

امکان معرفی رسمی شرکت به زیرمجموعه‌های سازمان همکاری‌های اسلامی، از جمله نهاد‌های مالی همچون بانک توسعه اسلامی (IDB)

درج اطلاعات شرکت در سامانه مرجع رتبه‌بندی شرکت‌های اسلامی با هدف دسترسی آسان سایر کشور‌ها و مجموعه‌های اقتصادی

انتشار مشخصات شرکت در دایرکتوری جهان اسلام (OIC Directory)

بهره‌مندی از حمایت اتاق بازرگانی اسلامی در مسیر همکاری‌های اقتصادی، جذب شرکای تجاری جدید و حضور پررنگ‌تر در پروژه‌های بین‌المللی

این دستاورد، گامی مهم در مسیر توسعه بازار‌های خارجی و تقویت جایگاه ماشین‌سازی اراک به‌عنوان یکی از شرکت‌های صنعتی مرجع در جهان اسلام است و زمینه را برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و حضور مؤثرتر در طرح‌ها و پروژه‌های فراملی فراهم می‌کند.