میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دستاورد بین‌المللی جدید برای ماشین‌سازی اراک

ماشین سازی اراک با موفقیت در ارزیابی‌های تخصصی اتاق بازرگانی اسلامی، در سامانه رتبه‌بندی شرکت‌های کشور‌های اسلامی ثبت گردید.
کد خبر: ۱۳۴۳۹۱۳
| |
309 بازدید
دستاورد بین‌المللی جدید برای ماشین‌سازی اراک

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌عمومی و صنعتی ماشین‌سازی اراک و به نقل از معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سازمانی، ماشین سازی اراک با موفقیت در ارزیابی‌های تخصصی اتاق بازرگانی اسلامی، در سامانه رتبه‌بندی شرکت‌های کشور‌های اسلامی ثبت گردید.

طرح رتبه‌بندی شرکت‌های کشور‌های اسلامی با هدف تسهیل تجارت، ارتقای شفافیت و استانداردسازی فعالیت‌های اقتصادی در میان اعضای سازمان همکاری اسلامی (OIC) اجرا می‌شود و یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اتاق اسلامی برای حمایت از توسعه تعاملات اقتصادی شرکت‌ها در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است.

براساس اعلام معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سازمانی، قرارگیری نام ماشین‌سازی اراک در این سامانه معتبر، حاکی از توانمندی فنی، انطباق با شاخص‌های توسعه صنعتی، سوابق عملکردی قابل اتکا، و جایگاه رو‌به‌رشد شرکت است.

همچنین شرکت‌های ثبت‌شده در این طرح بین‌المللی از مزایای متعددی برخوردار می‌شوند که برخی از آنها عبارت‌اند از:

 امکان معرفی رسمی شرکت به زیرمجموعه‌های سازمان همکاری‌های اسلامی، از جمله نهاد‌های مالی همچون بانک توسعه اسلامی (IDB)

 درج اطلاعات شرکت در سامانه مرجع رتبه‌بندی شرکت‌های اسلامی با هدف دسترسی آسان سایر کشور‌ها و مجموعه‌های اقتصادی

 انتشار مشخصات شرکت در دایرکتوری جهان اسلام (OIC Directory)

 بهره‌مندی از حمایت اتاق بازرگانی اسلامی در مسیر همکاری‌های اقتصادی، جذب شرکای تجاری جدید و حضور پررنگ‌تر در پروژه‌های بین‌المللی

این دستاورد، گامی مهم در مسیر توسعه بازار‌های خارجی و تقویت جایگاه ماشین‌سازی اراک به‌عنوان یکی از شرکت‌های صنعتی مرجع در جهان اسلام است و زمینه را برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و حضور مؤثرتر در طرح‌ها و پروژه‌های فراملی فراهم می‌کند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ماشین سازی اراک سامانه رتبه بندی تجارت سازمان همکاری اسلامی بانک توسعه اسلامی اتاق بازرگانی اسلامی
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اجلاس اضطراری سازمان همکاری اسلامی برگزار می‌شود
مدیریت جدید ایران‌خودرو صادقانه عمل نمی‌کند/ زمان حساب‌وکتاب است/ کروز تحولی در ایران‌خودرو ایجاد نکرد/ قوه قضائیه ورود کند
بازار کویت، مقصد جدید کالای ایرانی می‌شود!
خراسان جنوبی؛ محور نوین تجارت ایران و افغانستان
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۰ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۴ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۰ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۰۳ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۰ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۱ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005dc1
tabnak.ir/005dc1