مهران غفوریان هم عذرخواهی کرد

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0645\u0647\u0631\u0627\u0646 \u063a\u0641\u0648\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646\u0633\u062a\u0627\u06af\u0631\u0627\u0645 \u062e\u0648\u062f\u060c \u0628\u0627\u0628\u062a \u062d\u0648\u0627\u0634\u06cc \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0628\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0648 \u067e\u0631\u062a\u0627\u0628 \u0634\u06cc \u0628\u0647 \u0633\u0645\u062a \u0646\u0645\u0627\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0627\u0632 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0639\u0630\u0631\u062e\u0648\u0627\u0647\u06cc \u06a9\u0631\u062f.