ممنوعیت تردد خودروهای دیزلی در تهران از شنبه

وضعیت آلودگی در شهرها و به‌ویژه تهران غیر قابل تحمل است. بر اساس نظرسنجی‌، اولین نارضایتی مردم تهران، آلودگی هواست. رضایتمندی مردم در گرو این است ما تا حد ممکن آلودگی هوای تهران را برطرف کنیم.
معاون اجرایی رئیس‌جمهوری گفت: با توجه به افزایش شبانه میزان آلاینده‌ها دستگاه‌ها اعلام کنند از شنبه خودرو‌های سنگین و دیزلی حق تردد شبانه در شهر‌ها را تا مدت معینی که سطح آلاینده‌ها کاهش یابد، ندارند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، محمدجعفر قائم‌پناه در جلسه کارگروه ملی آلودگی هوا با اشاره به گزارش استاندار تهران از وضعیت آلودگی هوا به هیات دولت گفت: در جلسه امروز هیات دولت از آلودگی سایر شهر‌ها هم گزارش‌هایی ارائه و مشکل آلودگی هوا به عنوان مسئله ملی بررسی شد.

او ادامه داد: وضعیت آلودگی در شهر‌ها و به‌ویژه تهران غیر قابل تحمل است. بر اساس نظرسنجی، اولین نارضایتی مردم تهران، آلودگی هواست. رضایتمندی مردم در گرو این است ما تا حد ممکن آلودگی هوای تهران را برطرف کنیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری یادآور شد: گزارش‌ها نشان می‌دهد عمده آلودگی تهران ناشی از آلاینده‌های متحرک، یعنی خودرو و موتورسیکلت است. مقرر شد دولت تا دو هفته آینده برای رفع آلودگی تهران از افزایش روند اسقاط خودرو‌های فرسوده گرفته تا اقدامات دیگر را انجام دهد. وزارت نفت نیز از این اقدامات حمایت می‌کند.

او تاکید کرد: دولت در دو هفته پیش رو برای اقداماتی که نیاز به مصوبه دارند تا موانع از سر راه دستگاه‌ها برداشته شود اعلام آمادگی کرده است.

قائم‌پناه با اشاره به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست از آلودگی تهران اظهار کرد: با توجه به افزایش شبانه میزان آلاینده‌ها، دستگاه‌ها اعلام کنند از شنبه خودرو‌های سنگین و دیزلی حق تردد شبانه در شهر‌ها را تا مدت معینی که سطح آلاینده‌ها کاهش یابد، ندارند.

او یادآور شد: کارگروه ملی آلودگی هوا هم باید زیرساخت‌ها را در بلندمدت اصلاح کند، هم برای کاهش آلاینده‌ها در کوتاه‌مدت به دنبال راه حل باشد.

در ادامه جلسه گزارش آلودگی کلانشهر‌ها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست ارائه و میزان افزایش آلاینده‌ها، روند آلاینده‌ها و منابع تولید آلودگی در کلانشهر‌ها بررسی شد.

همچنین در این جلسه مقرر شد سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد و وزارت نفت همکاری‌هایی برای نمونه‌گیری سوخت نیروگاه‌ها انجام دهند. برای معاینه فنی هم همکاری‌هایی میان وزارت کشور، شهرداری‌ها و پلیس راهور انجام می‌شود.

خودروهای دیزلی ممنوعیت آلودگی هوا آلاینده ها خودروهای سنگین خبرفوری تابناک
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
