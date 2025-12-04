\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647 \u06a9\u06cc\u0647\u0627\u0646 \u0646\u0648\u0634\u062a: \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0648 \u067e\u0631\u0648\u0631\u0634 \u0648 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u0628\u0627\u06cc\u062f \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0631\u06a9 \u0628\u0631\u0633\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0631\u0647\u0627 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u062a\u0631\u0628\u06cc\u062a \u0628\u0647 \u0628\u0647\u0627\u0646\u0647 \u00ab\u062c\u0630\u0627\u0628\u200c\u0633\u0627\u0632\u06cc\u00bb\u060c \u062e\u06cc\u0627\u0646\u062a\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0622\u0633\u06cc\u0628\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0646 \u062f\u0631 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0646\u0647 \u0686\u0646\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0648\u0631\u060c \u06af\u0631\u06cc\u0628\u0627\u0646\u200c\u06af\u06cc\u0631 \u06a9\u0644 \u062c\u0627\u0645\u0639\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.