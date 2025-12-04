میلی صفحه خبر لوگو بالا
حمله‌ی کیهان به آموزش‌وپرورش

دیده می‌شود برخی مدارس، به بهانه ایجاد فضای شاد اقدام به برگزاری جشن‌هایی با رقص و موسیقی‌هایی که هیچ تناسبی با اهداف تربیتی و فرهنگی نظام آموزش و پرورش ندارد می‌کنند.
حمله‌ی کیهان به آموزش‌وپرورش

به گزارش تابناک؛ روزنامه کیهان نوشت: مسئولان آموزش و پرورش و مدیران مدارس باید به این درک برسند که رها کردن میدان تربیت به بهانه «جذاب‌سازی»، خیانتی است که آسیب‌های آن در آینده‌ای نه چندان دور، گریبان‌گیر کل جامعه خواهد شد.

آموزش و پرورش مدارس جذاب سازی شاد رقص موسیقی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
United States of America
|
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
2
پاسخ
چه خوب است کیهان به افت شدید تحصیلی در آموزش و پرورش نیز اشاره های داشته باشد مدارس بزور و تشویق بچه را در مدارس نگه می دارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
2
پاسخ
دولت کیهان
