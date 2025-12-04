سقوط و انفجار اف-۱۶ آمریکا در سن برناردینو

به گزارش تابناک به نقل از فارس، رسانه‌ها از سقوط یک جنگنده اف-۱۶ در نزدیکی فرودگاه ترونا در شهرستان سن برناردینو، کالیفرنیا خبر می‌دهند.



به گزارش دیلی اکس‌پرس، اداره آتش‌نشانی سن برناردینو اعلام کرد: «ترونا: نیروها از ایستگاه ۵۷ در حال پاسخ به گزارش وضعیت اضطراری مربوط به یک هواپیمای جنگنده در منطقه خط مرزی شهرستان سن برناردینو/اینیو هستند.»

رسانه‌های غیررسمی ادعا کرده‌اند که یک جنگنده اف-۱۶ «روی بستر یک دریاچه خشک‌شده در نزدیکی ترونا» سقوط کرده است، و برخی از ساکنان گزارش داده‌اند که «صدای یک انفجار بسیار بلند» شنیده‌اند.

علت حادثه همچنان در دست بررسی است و برخی از رسانه‌ها از ایجکت خلبان و جراحت جزئی او خبر می‌دهند.