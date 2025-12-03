میلی صفحه خبر لوگو بالا
جنایت مرد افغان در ایران به خاطر مصرف «ناس»!

مرد افغانستانی که متهم است یک ایرانی را به قتل رسانده،  یک بار دیگر در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.
جنایت مرد افغان در ایران به خاطر مصرف «ناس»!

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد، متهم سال ۹۸ در جنوب تهران در جریان یک درگیری مرتکب قتل و بازداشت شد.

بر اساس محتویات پرونده، سال ۹۸ درگیری خونینی به پلیس گزارش شد. مرد مجروح که مهران نام داشت در بیمارستان جانش را از دست داد. برادر مهران به پلیس گفت: یوسف مرد افغانستانی بود که مرتب ناس مصرف می‌کرد. او و دوستانش مواد مصرف می‌کردند و این کار را در خیابان انجام می‌دادند. برادر من به این کارشان اعتراض کرد چون جلوی زن و دختر مردم ناس مصرف می‌کردند. یوسف به برادر من توهین کرد و با هم درگیر شدند‌، در مرحله اول درگیری تمام شد ولی یوسف کمی آن‌طرف‌تر با من درگیر شد و بعد دوباره با برادرم درگیر شد و او را کشت.

ماموران یوسف را بازداشت کردند. متهم مدعی شد در دفاع از خودش مرتکب قتل شده است اما دادگاه این ادعا را قبول نکرد و متهم به قصاص محکوم شد. این رأی در دیوان عالی کشور به خاطر نقص تحقیقات رد شد و بار دیگر متهم پای میز محاکمه رفت. او دوباره به قصاص محکوم شد.

وقتی پرونده برای اجرای حکم رفت متهم درخواست اعاده دادرسی کرد و این‌ بار پرونده برای بررسی اعاده دادرسی به شعبه ۹ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

در جلسه رسیدگی که در شعبه ۹ برگزار شد اولیای دم همچنان گفتند درخواست قصاص دارند. سپس متهم در جایگاه قرار گرفت. او گفت: مقتول در دو مرحله با من درگیر شد. بار اول از دست او فرار کردم اما بار دوم به من حمله کرد و همراه برادرش با چماق قصد قتل من را داشتند. در دفاع از خودم ضربه زدم و قصدم اصلاً این نبود که کسی را بکشم.

برادر مقتول هم گفت: ما حمله نکردیم. متهم با من درگیر بود، برادرم به کمک من آمد که با چاقوی متهم مجروح شد. متهم ضربه را به گردن برادرم زد و به قصد کشت این کار را کرد.

در پایان قضات برای بررسی ادعای متهم وارد شور شدند.

اتباع افغان مرد افغان قتل جنایت مواد مخدر مصرف مواد مخدر مخدر ناس
