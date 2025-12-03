میلی صفحه خبر لوگو بالا
با این وضعیت شب یلدا رسما کنسل شد!

با نزدیک شدن به شب یلدا، تصاویر منتشر شده از فروشگاه‌های خشکبار نشان می‌دهد که قیمت انواع آجیل و تنقلات محبوب این شب با افزایش قابل توجهی مواجه شده است.
با این وضعیت شب یلدا رسما کنسل شد!

به گزارش تابناک، با نزدیک شدن به شب یلدا، تصاویر منتشر شده از فروشگاه‌های خشکبار نشان می‌دهد که قیمت انواع آجیل و تنقلات محبوب این شب با افزایش قابل توجهی مواجه شده است.

در لیست منتشر شده، اقلامی مانند بادام هندی برشته، پسته خام و برشته، انجیر خشک اقتصادی، مغز فندق و مغز بادام ارگانیک، مغز گردوی ایرانی خام و سایر محصولات خشکبار با نرخ‌هایی عرضه می‌شوند که بسیاری آن را «نامتعارف» و «دور از توان خرید مردم» توصیف کرده‌اند.

کاربران فضای مجازی با بازنشر این تصاویر نوشته‌اند که یلدا برای بخش بزرگی از خانواده‌ها عملاً از سبد خرید خارج شده و خرید آجیل ـ که همیشه جزو ثابت سفره این شب بوده، امسال به یک کالای لوکس تبدیل شده است.

افزایش قیمت‌ها تنها محدود به آجیل نیست؛ قیمت میوه‌های پرمصرف شب یلدا و شیرینی‌های مخصوص این شب نیز رشد قابل توجهی داشته است. بسیاری از کاربران فضای مجازی می‌گویند برای خرید چند قلم ساده از میوه‌ و شیرینی، باید هزینه‌ای پرداخت کرد که با سال‌های گذشته قابل مقایسه نیست.

در کنار این موارد، خانواده‌ها می‌گویند پخت یک وعده غذای ساده برای چهار مهمان هم حالا هزینه‌ای میلیونی می‌طلبد؛ موضوعی که عملاً سفره یلدایی را برای بخش بزرگی از مردم به یک کالای لوکس تبدیل کرده است.

بهر حال شب یلدا امسال احتمالاً ساده‌تر از همیشه برگزار خواهد شد و شاید خیلی‌ها اصلاً سفره یلدا نداشته باشند.

شب یلدا آجیل شب یلدا آجیل قیمت پسته بادام قدرت خرید اقشار کم درآمد سفره شب یلدا
