پاسخ وقیحانه نماینده اسرائیل به قطعنامه سازمان ملل

سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل به تصویب دو قطعنامه علیه این رژیم در مجمع عمومی سازمان ملل واکنش نشان داد و ادعاهایی را مطرح کرد.
پاسخ وقیحانه نماینده اسرائیل به قطعنامه سازمان ملل

به گزارش تابناک به نقل از شبکه خبری قدس، «دنی دانون» سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل در واکنش به تصویب دو قطعنامه جدید علیه این رژیم در مجمع عمومی سازمان ملل درباره فلسطین و جولان اشغالی سوریه مدعی شد: اسرائیل نه اکنون و نه هیچ زمان دیگر به مرزهای ۱۹۶۷ بازنخواهد گشت و از جولان هم دست نخواهد کشید.

ادعاهای این مقام صهیونیست در حالی است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز سه‌شنبه دو قطعنامه برای پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی در فلسطین و بلندی‌های جولان سوریه به تصویب رساند.

در این رأی‌گیری، ۱۵۱ عضو مجمع عمومی سازمان ملل به نفع قطعنامه مربوط به فلسطین رأی دادند، اما ۱۱ عضو از جمله اسرائیل و آمریکا مخالفت خود را با این قطعنامه اعلام کردند و ۱۱ عضو دیگر رأی ممتنع دادند. این قطعنامه بر مسئولیت سازمان ملل در قبال مسئله فلسطین تأکید کرده و خواستار پایان اشغال سرزمین‌های اشغالی پس از سال ۱۹۶۷ و حمایت از راه‌حل تشکیل دو کشور شده است.

همچنین، مجمع عمومی همچنین قطعنامه‌ای دیگر را که مصر ارائه کرده بود، تصویب کرد.

این قطعنامه «اسرائیل» را ملزم به خروج از بلندی‌های جولان سوریه می‌داند و اشغال و الحاق این منطقه را «غیرقانونی» توصیف می‌کند. این قطعنامه با ۱۲۳ رأی موافق، ۷ رأی مخالف از جمله اسرائیل و آمریکا و ۴۱ رأی ممتنع تصویب شد. بر اساس متن قطعنامه، اشغال و الحاق جولان با قطعنامه شماره ۴۹۷ شورای امنیت در سال ۱۹۸۱ مغایرت دارد.

