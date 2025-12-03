میلی صفحه خبر لوگو بالا
اینفوتابناک | رتبه ایران در میان کشورهای واردکننده طلا

در اینفوگرافیک زیر، تابناک کشورهای واردکننده طلا را معرفی کرده است. ایران پنجمین کشور واردکننده طلا در جهان است.
اینفوتابناک | رتبه ایران در میان کشورهای واردکننده طلا
طلا واردات طلا ایران اقتصاد جهان
