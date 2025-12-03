۱۲/آذر/۱۴۰۴
Wednesday 03 December 2025
۲۲:۰۵
اینفوتابناک | رتبه ایران در میان کشورهای واردکننده طلا
در اینفوگرافیک زیر، تابناک کشورهای واردکننده طلا را معرفی کرده است. ایران پنجمین کشور واردکننده طلا در جهان است.
۱۳۴۳۸۵۱
تاریخ انتشار:
۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۷
03 December 2025
۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۷
03 December 2025
|
559
بازدید
559
بازدید
