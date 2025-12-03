میلی صفحه خبر لوگو بالا
پاسخی به شبهه اهانت‌آمیز اردستانی درباره امام جواد(ع)

هیئت و کانون فرهنگی جوادالائمه مشهد در واکنش به شبهه اهانت‌آمیز سلیمانی اردستانی در جریان مناظره‌ای با حامد کاشانی در پاسخ‌هایی مستدل، بیانیه‌ای صادر کرد.
پاسخی به شبهه اهانت‌آمیز اردستانی درباره امام جواد(ع)

به گزارش تابناک، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم  
«إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَكُمْ تَطْهِیرًا» 

با نهایت تأسف و اندوه، در روزهای اخیر شاهد انتشار سخنانی موهن و سخیف از سوی فردی به نام عبدالرحیم سلیمانی اردستانی در جریان مناظره‌ای با حجت‌الاسلام والمسلمین حامد کاشانی بودیم که در آن با بی‌شرمی تمام، نسبت به ساحت مقدس حضرت جوادالائمه علیه‌السلام جسارت روا داشته و با تحریفی ناروا، شهادت آن امام مظلوم را به انگیزه‌ای سطحی و غیرواقعی نسبت داده است. 

هیئت و کانون فرهنگی جوادالائمه علیه‌السلام ضمن محکومیت شدید این اظهارات، اعلام می‌دارد:

۱- بنا بر گواه تاریخ، امام جواد علیه‌السلام به عنوان نهمین سلاله پاک رسول الله، در خردسالی به امامت رسیدند و با وجود عمر کوتاه، منشأ آثار عظیم علمی، اخلاقی و معنوی شد. ایشان در برابر خلفای عباسی، نماد عزت، علم، کرامت و مظلومیت اهل بیت علیهم‌السلام بود. شهادت آن حضرت به گواه منابع معتبر تاریخی، نتیجه توطئه و مسموم‌سازی توسط همسرش ام‌الفضل (دختر مأمون عباسی) و به تحریک دستگاه خلافت عباسی بود، نه از روی حسادت شخصی بلکه در راستای پروژه‌ای سیاسی برای حذف امام معصوم.

بنا بر این، ادعای اینکه همسر امام به دلیل حسادت شخصی او را کشته، تحریفی عامدانه و تحقیرآمیز از یک واقعه تاریخی است. این تحلیل سطحی، نه تنها فاقد پشتوانه علمی و تاریخی است، بلکه با هدف تخریب چهره نورانی اهل بیت علیهم‌السلام و تضعیف باورهای دینی مردم صورت گرفته است. چنین سخنانی، در لباس دین، خیانتی است به حقیقت و مصداق بارز «افتراء علی الله و رسوله» و شایسته برخورد جدی است.

۲- در برابر این‌گونه شبهه‌ افکنی‌ها و اهانت‌ها، علما، اساتید حوزه و دانشگاه و شخصیت‌های علمی و فرهنگی وظیفه دارند با روشنگری، تبیین و نشر معارف اهل بیت علیهم‌السلام، از حریم دین و ولایت دفاع کنند. همچنین، دستگاه‌های مسئول فرهنگی و امنیتی کشور موظف‌ اند با چنین افراد هتاک و منحرفی که در لباس دین، به مقدسات مردم جسارت می‌کنند، برخورد قاطع و قانونی داشته باشند.

۳- همچنین ما از عموم مومنین، هیئات مذهبی، طلاب، دانشجویان و دلسوزان دین دعوت می‌کنیم با غیرت دینی و بصیرت انقلابی، این رفتارهای توهین‌آمیز را محکوم کرده و اجازه ندهند چهره مظلوم اهل بیت علیهم‌السلام در فضای عمومی مخدوش شود. مظلومیت اهل بیت تنها در تاریخ نیست، بلکه امروز نیز در برابر تحریف‌ها و جسارت‌ها ادامه دارد. 

در پایان، هشدار می‌دهیم که کذابانی که در لباس پیامبر و دین، به ساحت اهل بیت علیهم‌السلام جسارت می‌کنند، نه تنها از مسیر حق منحرف‌اند، بلکه در پیشگاه خداوند و وجدان بیدار جامعه مؤمن، محکوم و مطرود خواهند بود. 

والسلام علی من اتبع الهدی 

