بزرگترین قبرستان کشتی در جهان

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ در الانگ (ساحل غربی هند) نفتکشها، کشتیهای باری و کشتیهای تفریحی بازنشسته عمداًبه ساحل رانده میشوند تا قطعهقطعه و اوراق شوند. از دههٔ ۱۹۸۰ تاکنون، بیش از ۸۰۰۰ کشتی در اینجا اسقاط شدهاند و در سالهای اوج، همین یک خط ساحلی حدود یکسوم بازیافت کشتیهای جهان را انجام داده است. لاشههای فلزی مرده به میلیونها تُن فولاد تبدیل میشوند؛ فولادی که باقی نمیماند، بلکه دوباره به شکل ساختمانهای جدید، ریلها و بنادر بازمیگردد. قبرستان کشتی الانگ نشان میدهد که چگونه تجهیزات قدیمی، ثروت نو و تجارت جهانی بهطور نزدیک با یکدیگر مرتبط هستند.