میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

افزایش کم‌سابقه مراجعه بیماران به اورژانس

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به تشدید آلودگی هوا در سراسر کشور از افزایش کم سابقه مراجعه بیماران دچار مشکلات قلبی و تنفسی به اورژانس ۱۱۵ خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۳۸۳۹
| |
402 بازدید
افزایش کم‌سابقه مراجعه بیماران به اورژانس

به گزارش تابناک، جعفر میعادفر، رییس سازمان اورژانس کشور اظهار کرد: در ۱۰ روز اول آذرماه امسال، تعداد مراجعات این بیماران به اورژانس ۱۱۵ به بیش از ۲۱۰ هزار نفر رسیده است.

وی گفت: گزارش‌های دریافتی از مراکز فوریت‌های پزشکی در سراسر کشور حاکی از آن است که در این مدت میزان مراجعات در برخی استان‌ها رشد چشمگیری داشته است.

رییس سازمان اورژانس کشور افزود: استان‌های تهران، خراسان رضوی (به ویژه شهر مشهد مقدس)، خوزستان و البرز بیشترین تعداد بیماران مراجعه‌کننده را به خود اختصاص داده‌اند؛ موضوعی که زنگ خطر جدی برای گروه‌های حساس و وضعیت عمومی سلامت شهروندان است.

وی تداوم این شرایط را موجب افزایش بستری‌ها و تشدید مشکلات تنفسی و قلبی در میان سالمندان، کودکان و بیماران زمینه‌ای دانست و هشدار داد: با ادامه پایداری هوا و انباشت آلاینده‌ها، احتمال افزایش مراجعات به اورژانس بیمارستانی و پیش‌بیمارستانی در روز‌های پیش‌رو نیز وجود دارد.

میعادفر در پایان از کاهش مواجهه با هوای آلوده، کاهش تردد‌های غیرضروری و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مانند ماسک‌های استاندارد به عنوان مهمترین عوامل در پیشگیری از بروز مشکلات بیشتر برای مردم و بیماران یاد کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آلودگی هوا اورژانس بیماری های قلبی بیماری های تنفسی مشکلات تنفسی
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
افزایش روزهای ناسالم تهران و ۵ شهر دیگر
نحوه تصمیم‌گیری درباره آلودگی هوا و اعلام تعطیلی
آلودگی هوا، زنگ خطر جدی برای بیماران تنفسی
هشدار هواشناسی: تشدید آلودگی هوا در ۹ کلانشهر
اینفوگرافیک: تفاوت سرماخوردگی، آنفولانزا و حساسیت به آلودگی هوا
ورود سامانه بارشی به کشور طی یکشنبه هفته آینده
نقش پنهان آلودگی هوا در افزایش خطر سرطان معده
تصاویر هوایی ناسا از شدت آلودگی هوای ایران
وضعیت هوای تهران دوباره قرمز شد
فیلم: چرا تهران تعطیل نشد؟ پاسخ عجیب استاندار!
تهران فردا تعطیل نیست / مدارس و ادارات کدام استان‌ها غیرحضوری شد؟
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۶۹ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۴۸ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۱ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۱۶ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۶۷ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۲ نظر)
درگذشت فرزند جوان یک نماینده که پیک موتوری بود  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005dap
tabnak.ir/005dap