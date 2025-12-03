به گزارش تابناک، جعفر میعادفر، رییس سازمان اورژانس کشور اظهار کرد: در ۱۰ روز اول آذرماه امسال، تعداد مراجعات این بیماران به اورژانس ۱۱۵ به بیش از ۲۱۰ هزار نفر رسیده است.
وی گفت: گزارشهای دریافتی از مراکز فوریتهای پزشکی در سراسر کشور حاکی از آن است که در این مدت میزان مراجعات در برخی استانها رشد چشمگیری داشته است.
رییس سازمان اورژانس کشور افزود: استانهای تهران، خراسان رضوی (به ویژه شهر مشهد مقدس)، خوزستان و البرز بیشترین تعداد بیماران مراجعهکننده را به خود اختصاص دادهاند؛ موضوعی که زنگ خطر جدی برای گروههای حساس و وضعیت عمومی سلامت شهروندان است.
وی تداوم این شرایط را موجب افزایش بستریها و تشدید مشکلات تنفسی و قلبی در میان سالمندان، کودکان و بیماران زمینهای دانست و هشدار داد: با ادامه پایداری هوا و انباشت آلایندهها، احتمال افزایش مراجعات به اورژانس بیمارستانی و پیشبیمارستانی در روزهای پیشرو نیز وجود دارد.
میعادفر در پایان از کاهش مواجهه با هوای آلوده، کاهش ترددهای غیرضروری و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مانند ماسکهای استاندارد به عنوان مهمترین عوامل در پیشگیری از بروز مشکلات بیشتر برای مردم و بیماران یاد کرد.