در گفتگو با تابناک مطرح شد؛

فلسفی: مردم نباید در بلاتکلیفی استیضاح‌ها معطل بمانند

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر لزوم تسریع در رسیدگی به استیضاح چهار وزیر، گفت: امضاها تقدیم هیئت‌رئیسه شده و باید هرچه سریع‌تر تکلیف روشن شود تا وضعیت وزرا و مطالبه مردم مشخص گردد؛ او استیضاح را ابزار دائمی نظارت دانست و هشدار داد که تأخیر، مشکلات را تداوم می‌دهد.