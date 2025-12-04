میلی صفحه خبر لوگو بالا
در گفتگو با تابناک مطرح شد؛

فلسفی: مردم نباید در بلاتکلیفی استیضاح‌ها معطل بمانند

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر لزوم تسریع در رسیدگی به استیضاح چهار وزیر، گفت: امضاها تقدیم هیئت‌رئیسه شده و باید هرچه سریع‌تر تکلیف روشن شود تا وضعیت وزرا و مطالبه مردم مشخص گردد؛ او استیضاح را ابزار دائمی نظارت دانست و هشدار داد که تأخیر، مشکلات را تداوم می‌دهد.
| |
فلسفی: مردم نباید در بلاتکلیفی استیضاح‌ها معطل بمانند
پیمان فلسفی، نایب‌ رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌ زیست مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به طرح‌های استیضاح چهار وزیر دولت گفت: پیش‌تر اعلام شده است که استیضاح وزرای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیرو تقدیم هیئت‌رئیسه شده است.
 
وی با تأکید بر وجود مسائل و مشکلات در حوزه جهاد کشاورزی افزود: هرکدام از استیضاح‌کنندگان برای پیگیری موضوعات، دلایل خود را دارند. آنچه مسلم است، در بخش جهاد کشاورزی چالش‌هایی داریم که باید حل شود و مجلس باید تمام توان نظارتی خود را برای رفع این مشکلات به‌ کار بگیرد.
 
فلسفی با اشاره به وضعیت سایر دستگاه‌ها گفت: در وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز معضلات جدی وجود دارد. هرچه رسیدگی به این مشکلات با تأخیر مواجه شود، کار دچار وقفه می‌شود و مسائل ادامه پیدا می‌کند.
 
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری، اظهار کرد: دولت اگر قصد اصلاح دارد، باید هرچه سریع‌تر اقدام کند. اگر نمایندگان مطابق قانون، استیضاح را دنبال کرده‌اند—که امضاها جمع‌آوری و به هیئت‌رئیسه تقدیم شده—باید هرچه سریع‌تر تکلیف موضوع روشن شود تا هم وزرا وضعیت خود را بدانند و هم مردم؛ نمایندگان نیز در برابر ملت پاسخ داشته باشند.
 
وی تصریح کرد: استیضاح، ابزار نظارتی نمایندگان بوده، هست و خواهد بود؛ اما تصمیم‌گیری درباره آن باید در زمان مناسب صورت بگیرد و تعیین تکلیف شود.
