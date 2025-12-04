میلی صفحه خبر لوگو بالا
شش دمنوش‌ عالی برای مقابله با آلودگی هوا

گیاهان مختلفی در طبیعت وجود دارد که دمنوش آنها از دستگاه تنفسی‌مان در برابر آلودگی هوا محافظت می‌کند.
کد خبر: ۱۳۴۳۸۲۹
| |
182 بازدید
به گزارش تابناک؛ هوای آلوده و پر از ذرات مضر، منجر به مشکلات تنفسی، خس‌خس سینه و تنگی نفس می‌شود. تنفس در چنین هوایی، به‌ویژه برای افرادی که به آسم یا سایر بیماری‌های تنفسی مبتلا هستند، دشوار است و حتی ممکن است آنها را در معرض خطر مرگ قرار دهد. با روش‌های مختلف از جمله کمتر قرار گرفتن در هوای آلوده می‌توان از ریه‌های خود در برابر سموم موجود در هوا محافظت کرد. یکی دیگر از روش‌ها، مصرف دمنوش‌های گیاهی مناسب برای دستگاه تنفسی است که در اینجا به ۶ مورد از آنها اشاره کرده‌ایم:

۱. چای سیاه

چای سیاه حاوی آنتی‌اکسیدان‌هایی، چون تئافلاوین و کاتچین‌هاست که از ریه‌ها در برابر آسیب‌های اکسایشی ناشی از سموم محیطی محافظت می‌کنند. این چای، در بهبود عملکرد ریه‌ها و کاهش التهاب در سیستم تنفسی موثر است. همچنین نوشیدن یک فنجان چای سیاه می‌تواند باعث افزایش سطح کافئین شود که ممکن است اثرات تحریک‌کننده ملایمی داشته باشد و از سلامت ریه‌ها حمایت کند. درواقع تئوفیلین موجود در کافئین نقش مهمی در سلامت ریه‌ها دارد.

۲. چای سبز

چای سبز سرشار از کاتچین، آنتی‌اکسیدانی قوی، است که از ریه‌ها در برابر التهاب و آسیب‌های اکسایشی محافظت می‌کند. خواص ضدالتهابی چای سبز از علائم آسم، برونشیت مزمن و سایر بیماری‌های تنفسی مانند بیماری انسدادی مزمن ریوی می‌کاهد.

۳. اکالیپتوس

برگ‌های درخت اکالیپتوس حاوی ترکیبی به نام «اکالیپتول»‌اند که خواص ضدمیکروبی و ضدالتهابی دارند و دستگاه تنفسی را با بهبود عملکرد ریه‌ها و کاهش شدت علائم آسم، سالم نگه می‌دارند. دمنوش اکالیپتوس ریه‌ها را پاکسازی کرده و التهاب ناشی از آلودگی مجاری تنفسی را درمان می‌کند. همچنین این دمنوش می‌تواند در بهبود بیماری‌های تنفسی مانند برونشیت و سرماخوردگی موثر باشد.

۴. شیرین‌بیان

دمنوش شیرین‌بیان برای درمان بیماری‌های تنفسی، از جمله سرفه، گلودرد و عفونت‌های برونشیتی استفاده می‌شود. این گیاه دارای خواص ضدالتهابی و خلط‌آور است که آن را برای بهبود بیماری‌های ریوی و به‌طور کل مقابله با اثرات آلودگی هوا به انتخابی عالی تبدیل می‌کند. همچنین این دمنوش، از ریه‌ها در برابر صدمات اکسایشی ناشی از آلاینده‌ها مقابله کرده و از خطرات ابتلا به سرطان می‌کاهند.

۵. زنجبیل

زنجبیل خواص ضدالتهابی و آنتی‌اکسیدانی دارد و به‌دلیل توانایی در کاهش التهاب مجاری تنفسی و پیشگیری از آسیب‌های اکسایشی، برای سلامت ریه‌ها بسیار مفید است. دمنوش زنجبیل از التهاب موجود در ریه‌ها می‌کاهد و از ریه‌ها در برابر آسیب‌های ناشی از آلودگی هوا محافظت می‌کند. همچنین این دمنوش می‌تواند به درمان خلط گلو کمک کرده و در رفع احتقان مؤثر باشد که نتیجه آن تنفسی راحت‌تر خواهد بود.

۶. نعناع

منتول، ترکیب فعال در نعناع، دارای خواص گشادکنندگی برونش است، بدین‌معناکه می‌تواند عضلات اطراف مجاری تنفسی را شل کرده و درنتیجه تنفس را آسان‌تر کند. همچنین منتول خواص ضدالتهابی و ضددرد دارد و به کاهش سوزش گلو و التهاب کمک می‌کند. دمنوش نعناع می‌تواند به پاکسازی مجاری بینی، کاهش احتقان و بهبود جریان هوا کمک کرده و علائم خس خس سینه یا تنگی نفس را کاهش دهد.

