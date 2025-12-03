جزئیات جدید از وضعیت رضا امیرخانی

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ تیم پزشکی معالج «رضا امیرخانی» اعلام کرد که به درخواست خانواده‌ این نویسنده، وی همچنان تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارد. بر اساس ارزیابی چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ تیم پزشکی بیمارستانی که رضا امیرخانی نویسنده در آن بستری است، وضعیت بالینی این نویسنده تغییر قابل توجهی نداشته است و او به درخواست خانواده‌اش همچنان تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارد. ملاقات با امیرخانی ممنوع است و از دوستداران این نویسنده درخواست شده است برای حفظ آرامش بیمار و روند درمان، از مراجعه مستقیم به بیمارستان خودداری کنند.