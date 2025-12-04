عضو کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر ضرورت «تحول بنیادین» در آموزش و پرورش گفت: وزیر این وزارتخانه باید یک سر و گردن از سایر وزرا بالاتر باشد. او آموزش حضوری را غیرقابل‌جایگزین دانست و افزود آموزش مجازی تنها در شرایط اضطراری باید به کمک بیاید و مسئولان نباید با تعطیلی مدارس صورت‌مسئله آلودگی هوا را پاک کنند، بلکه باید به ریشه‌های آن بپردازند.

حسین امامی‌راد، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک با اشاره به نگرانی‌های خانواده‌ها و جامعه درباره افت کیفیت آموزش در روزهای آلوده و کلاس‌های آنلاین، گفت: بحث آموزش و دغدغه‌های مرتبط با کاهش کیفیت آن، مقوله‌ای مهم و جدی است.

وی افزود: باور قلبی ما این است که وزیر آموزش و پرورش باید یک سر و گردن از سایر وزرا بالاتر باشد؛ چون قبول داریم اگر آموزش در کشوری به‌ درستی انجام شود، بخش عمده‌ای از مشکلات آن کشور حل خواهد شد. به تعبیر مقام معظم رهبری، همه مجموعه‌ها نیازمند تحول‌اند، اما درباره آموزش و پرورش سخن از «تحول بنیادین» است و این تحول باید واقعاً اتفاق بیفتد.

امامی‌راد با تأکید بر نقش تعیین‌کننده این وزارتخانه در تربیت نسل آینده که قرار است مسئولیت‌های کلیدی کشور را بر عهده بگیرد، گفت: آموزش مسئله‌ای حیاتی است و از سوی دیگر سلامت دانش‌آموزان نیز اهمیت دارد. هیچ چیز جای آموزش حضوری را نمی‌گیرد؛ به‌ ویژه برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی که شاکله شخصیت‌شان و نفس‌به‌نفس بودن‌شان با دوستان، معلمان و فضای کلاس باید در متن آموزش حضوری شکل بگیرد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به تجربه جهانی ناشی از همه‌گیری کرونا تصریح کرد: تمام دنیا درگیر شد و خسارت‌هایی وارد آمد، اما برکاتی هم داشت؛ یکی از آن برکات، حرکت به‌ سوی آموزش مجازی بود، هرچند ما دیر به آن سمت رفتیم و شاید اگر کرونا نبود، سال‌ها بعد هم نمی‌رفتیم. با این حال، آموزش مجازی باید در کنار آموزش حقیقی باشد و به مدد آن بیاید، نه جایگزینش شود. کلاس‌های مجازی برای زمان‌هایی است که چاره‌ای نداریم؛ همان‌طور که در کرونا برای حفظ جان مردم و دانش‌آموزان ناگزیر به آن رو آوردیم.

در ارتباط با آلودگی هوا نیز امامی‌راد تأکید کرد: مسئولان امر در دولت و مجلس و همه قوا باید از ظرفیت جامعه نخبگانی استفاده کنند، صورت‌ مسئله را پاک نکنند و تعطیلی مدارس و ادارات را به حداقل برسانند. باید فکر کنیم برای مقابله با آلودگی هوا چه باید کرد و تدبیری اندیشید تا منشاءهای اصلی آلودگی پیشگیری شود، نه آنکه با تعطیلی، از اصل مشکل عبور کنیم.