مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو، پیشنهاد داده است که رئیسجمهور ۶۳ساله ونزوئلا با میانجیگری قطر به دوحه منتقل شود.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، بر اساس این گزارش، سه مقام فعلی و دو مقام سابق دولت ترامپ نیز این سناریو را «ممکن» توصیف کردهاند.
پیش از این نیز رسانهها از تعیین ضربالاجل برای مادورو خبر داده بودند. رویترز نوشته بود که دونالد ترامپ تا روز جمعه به رئیسجمهور ونزوئلا فرصت داده تا به همراه خانوادهاش این کشور را ترک کند.
تاکنون رایزنیهای متعدد مقامهای ونزوئلا برای جلب رضایت ترامپ بینتیجه مانده است. به اذعان برخی نمایندگان کنگره آمریکا، رئیسجمهور آمریکا به دنبال سرنگونی مادورو و دستیابی به ذخایر عظیم نفتی این کشور است.
ترامپ هفته گذشته با مادورو تلفنی گفتوگو کرده و از او خواسته بود فوراً استعفا دهد. گفته میشود مادورو در مقابل، پیشنهاد داده است که قدرت را به معاون خود واگذار کند و در ازای آن، برای خود و همپیمانانش عفو گسترده دریافت کند.