اقدام جالب بازیکنان تراکتور برای یک هوادار

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0631\u0627\u06a9\u062a\u0648\u0631 \u0633\u0627\u0632\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f: \u0627\u0639\u0636\u0627\u06cc \u062a\u06cc\u0645 \u062a\u0631\u0627\u06a9\u062a\u0648\u0631\u060c \u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0631\u0645\u0627\u0646 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0647\u0648\u0627\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0639\u0632\u06cc\u0632 \u06a9\u0647\u0646 \u062f\u0631 \u06a9\u0645\u0627 \u0628\u0648\u062f \u0631\u0627 \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u0648 \u0627\u0632 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0631\u062e\u06cc\u0635 \u0634\u062f.\n\u0642\u0644\u0628\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0642\u0631\u0645\u0632 \u0647\u0645\u06cc\u0634\u0647 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u0647\u0645\u200c\u0627\u0646\u062f.\n\u00a0