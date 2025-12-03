زمان سفر نتانیاهو به آمریکا اعلام شد

منابع صهیونیستی گزارش دادهاند که «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا طی تماس تلفنی با «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی، او را برای دیداری فوری طی دو هفته آینده به واشنگتن دعوت کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این دیدار، بنا بر گزارشها، پنجمین نشست دو طرف از زمان آغاز دوره جدید ریاستجمهوری ترامپ است.
در همین راستا، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی خبر داد نتانیاهو ممکن است از ۲۸ دسامبر (هفتم دی) به مدت چهار روز راهی آمریکا شود. این دعوت پس از گفتوگوی تلفنی دو طرف انجام شد؛ تماسی که طبق بیانیه دفتر نتانیاهو عمدتاً درباره وضعیت سوریه بوده است. ترامپ همزمان در شبکه اجتماعی خود نوشته است که از نتانیاهو خواسته در روند «توسعه سوریه به کشوری باثبات و موفق» دخالت نکند.
فوریت این دعوت فراتر از موضوع سوریه است و در سایه افزایش تهدیدهای متقابل میان رژیم صهیونیستی و ایران و پس از بحران نظامی اخیر، نشاندهنده نگرانی واشنطن از وقوع تقابل مستقیم یا گسترش درگیریها در منطقه است.
در این چارچوب، گفته میشود واشنگتن به دنبال شکلدهی مجدد به ترتیبات منطقهای است؛ از پرونده سوریه و نقش دولت انتقالی به رهبری احمد الشرع گرفته تا هماهنگی با عربستان، ترکیه و دیگر کشورها. اما در مقابل، نتانیاهو اهداف متفاوتی را دنبال میکند؛ از جمله کنترل مستقیم تحولات غزه بهگونهای که منجر به حذف حماس از ساختار حکمرانی شود، اما در چارچوبی که با خواستههای تلآویو سازگار باشد.
همزمان، نتانیاهو تلاش دارد انسجام ائتلاف حاکم را حفظ کند تا موقعیت انتخاباتی خود را تقویت کند. با این حال، درخواست اخیر او از رئیس رژیم صهیونیستی برای دریافت عفو در پروندههای فساد، ضربهای جدی به جایگاه سیاسیاش وارد کرده و به گفته ناظران، میتواند توان او برای پیگیری برنامههای نظامی و سیاسیاش را محدود کند. این تحول ممکن است زمینه را برای پیشبرد طرحهای آمریکا در خصوص سوریه و غزه فراهمتر از گذشته سازد.