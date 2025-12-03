\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0634\u0628 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f \u062f\u0631\u062e\u0648\u0627\u0633\u062a \u062a\u0639\u0637\u06cc\u0644\u06cc \u0686\u0647\u0627\u0631\u0634\u0646\u0628\u0647 \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u0622\u0644\u0648\u062f\u06af\u06cc\u060c \u0628\u0647\u0627\u0646\u0647\u200c\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a.\u00a0