به گزارش تابناک؛ رئیس قوه قضاییه با انتقاد از انتشار اخبار مخدوش در حوزه مقابله با فساد گفت: در مسیر مقابله با فساد، بعضاً مطالبی نیز منتشر می‌شود که نادرست و ناصحیح است.

اژه‌ای با اشاره به نمونه‌ای اخیر توضیح داد: فی‌المثل چندی پیش اعلام شد که یک قاچاقچی سوخت، در عرض ۲ ساعت، ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه را پرداخت کرده است؛ من بلافاصله پیگیری کردم؛ چرا که اساساً بانکی امکان چنین پرداختی وجود ندارد و این‌گونه نیست که محکومی این مقدار پول را بیاورد و ما در باب منشاء آن کنکاش نکنیم.

رئیس قوه قضائیه افزود: علی‌ایحال مشخص شد که مطلب منتشره نادرست است؛ سپس اصلاحیه‌ای از طرف فراجا صادر شد که مقصود ۱۱ هزار میلیارد ریال بوده است؛ آن هم پیگیری کردم و مشخص شد، نادرست است. این نمونه‌ای از اخبار مخدوش و خلاف واقع در حوزه مبارزه با فساد است الغرض، ما نمی‌توانیم به اسم مبارزه با فساد هر مطلب نادرست و غیر دقیقی را نشر دهیم.