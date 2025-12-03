مهلت واریز وجه برای حضور در هشتادونهمین دوره حراج سکه طلا شب گذشته پایان یافت و تنها ثبت‌نام‌کنندگانی که پرداخت به‌موقع داشته‌اند، مجاز به حضور در حراج امروز هستند.

مهلت واریز وجه برای شرکت در هشتاد و نهمین دوره حراج سکه طلا که از صبح سه‌شنبه ۱۱ آذر آغاز شده بود، ساعت ۲۳ دیشب به پایان رسید. بر این اساس، تنها متقاضیانی که پرداخت خود را در مهلت تعیین‌شده انجام داده‌اند، امکان حضور در حراج امروز (چهارشنبه ۱۲ آذر) را خواهند داشت.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، طبق اعلام مرکز مبادله، جلسه اصلی حراج رأس ساعت ۱۲ امروز برگزار می‌شود و سفارش‌ها بر پایه اولویت قیمت زمان تخصیص می‌یابد. نتایج نیز طبق روال، ساعت ۱۶ در سامانه منتشر خواهد شد.

در این مرحله، انواع سکه‌های بهار آزادی ضرب ۱۴۰۴ شامل ربع، نیم و تمام سکه بدون بسته‌بندی عرضه می‌شود. محدودیت خرید همچنان برقرار است؛ سقف خرید برای هر متقاضی پنج قطعه و سقف سالانه برای هر کد ملی ۲۰ قطعه تعیین شده است. شرکت در دوره‌های پیشین نیز مانعی برای حضور در این مرحله محسوب نمی‌شود.

هزینه تحویل فیزیکی هر قطعه سکه ۳۰ هزار تومان و کارمزد معامله معادل ۰.۱ درصد ارزش معامله اعلام شده است. همچنین وجوه مازاد شرکت‌کنندگان حداکثر طی ۴۸ ساعت کاری به کیف پول آنها بازگردانده خواهد شد.

تحویل سکه تنها از طریق شعب منتخب بانک ملی انجام می‌شود. دوره تحویل بدون هزینه انبارداری از ۲۴ آذر تا دوم دی تعیین شده و از سوم تا ۱۴ دی، هزینه انبارداری روزانه ۵۰ هزار تومان برای هر سکه محاسبه خواهد شد؛ مبلغی که روزهای تعطیل را نیز شامل می‌شود.