هایپراستار، پیشرو صنعت خرده‌فروشی مدرن در ایران، راهکارهای متنوعی را در نظر گرفته تا سازمان‌ها هم برای هدایا و هم خریدهای سازمانی خود، سهولت و انعطاف بالایی داشته باشند. هایپراستار با کارت‌های هدیه و بسته‌های سازمانی، آماده تامین نیاز سازمان‌ها در هنگام مناسبت‌های گوناگون است و با سبد کالای خانوار و تامین خریدهای سازمانی، می‌تواند دغدغه‌های روزمره سازمان‌ها را پوشش دهد.

کارت هدیه‌، راهکار سازمانی با مزیت‌های گوناگون

راهکارهای سازمانی هایپراستار برای شرکای تجاری خود نیز باعث شده تا کارمندان شرکت‌ها بتوانند از مزایای منحصربه‌فردی برخوردار شوند. بسیاری از سازمان‌ها در چارچوب بخشی از مزایای خود، برای شب یلدا هدایایی را به کارمندان اهدا می‌کنند. یکی از راهکارهای سازمانی ایده‌آل هایپراستار برای شب یلدا، ارائه کارت‌ هدیه یا بن کارت است که با نام گیفت کارت نیز شناخته می‌شود. کارت‌های هدیه هایپراستار ویژگی‌های متنوعی دارد، از جمله:

- صدور کارت به نام پرسنل با امکان درج لوگوی‌ سازمان سفارش‌دهنده

- شارژ مجدد و دوره‌ای در مبالغ مدنظر سازمان سفارش‌دهنده

- امکان تخصیص کارت برای خرید کالاهای مشخص (مثلا، فقط کالاهای شوینده، مواد غذایی و ...)

- صدور تاریخچه‌ تراکنش‌ها به تفکیک هر کارت

- امکان صدور کارت هم به‌صورت فیزیکی و هم دیجیتالی

- امکان استفاده هنگام خرید حضوری از فروشگاه‌های هایپراستار

این مزایا، کارت‌های هدیه هایپراستار را به گزینه‌ای ایده‌آل برای هدیه سازمانی تبدیل می‌کند. ایجاد انعطاف برای کارکنان در زمینه انتخاب کالاهای مدنظر برای خرید، نکته‌ای است که از سوی کارکنان صدها سازمانی که هم‌اکنون با هایپراستار همکاری دارند، به‌عنوان بزرگ‌ترین مزیت این کارت‌ها معرفی شده است.

بسته‌های سازمانی و سبد کالا

در کنار کارت هدیه یا بن کارت، هایپراستار راهکارهای سازمانی دیگری را هم ارائه می‌کند. یکی از آن‌ها، امکان تهیه و ارائه بسته‌های سازمانی است. این بسته‌های سازمانی که می‌تواند مناسبتی یا غیرمناسبتی باشد، در تعداد مدنظر سازمان سفارش‌دهنده، با بسته‌بندی و طراحی سفارشی آماده و تحویل می‌شود. از جمله مزایای بسته‌های سازمانی هایپراستار، این است که برای مناسبت‌هایی نظیر شب یلدا، می‌توان کالاهای درون بسته‌ها را مطابق سفارش سازمان‌ها شخصی‌سازی کرد. با توجه به امکان انتخاب و شخصی‌سازی اقلام، بسته‌های سازمانی هایپراستار انعطاف‌پذیری بالایی را به سازمان‌های متقاضی ارائه می‌کند.

سبد کالای خانوار، از دیگر راهکارهایی است که بسیاری از مدیران منابع انسانی آن را به‌عنوان مزیتی ایده‌آل برای پرسنل خود در نظر می‌گیرند. هایپراستار با بیش از هزار تامین‌کننده کالا در سطح کشور همکاری دارد و همین مسئله باعث شده تا در حوزه تامین سبد کالای خانوار، توانایی بالایی در پاسخ به این نیاز سازمان‌ها داشته باشد. با توجه به اینکه سبد کالای خانوار باید عمدتا در بازه‌های زمانی مشخص (مثلا ماهانه) آماده و توزیع شوند، هزینه‌ بالایی هم از لحاظ مالی و هم منابع انسانی بر دوش هر سازمان می‌گذارد. با این حال، هایپراستار با سال‌ها تجربه در این حوزه، به خوبی از این چالش‌ها آگاه است و با زنجیره تامین گسترده خود، می‌تواند در بازه‌های زمانی مدنظر سازمان سفارش‌دهنده، سبد کالا را آماده کند و به این ترتیب، دیگر نیازی به دخیل شدن سازمان سفارش‌دهنده در کارهای اجرایی و آماده‌سازی نیست. سازمان سفارش‌دهنده تنها با ثبت سفارش، سبدهای آماده‌شده را تحویل می‌گیرد و فرایندهای عملیاتی توسط هایپراستار انجام می‌شود.

راهکارهای سازمانی دیگر هایپراستار

تامین اقلام مصرفی سازمان‌ها، دیگر راهکار سازمانی هایپراستار است. فرایند خرید اداری پیچیدگی‌های فراوانی دارد و اغلب شامل صرف وقت و هزینه بسیار است. هایپراستار پس از سال‌ها بررسی تجارب شرکت‌های خارجی در این حوزه و ایجاد درک عمیق از نیاز سازمان‌های کشور، آماده است تا اقلام مصرفی آن‌ها را در سریع‌ترین زمان و با به‌صرفه‌ترین قیمت‌ ممکن، تهیه کند. سازمان‌ها می‌توانند از طریق سامانه، به‌راحتی کالاهای مورد نیاز خود را ثبت سفارش کنند و در زمان انتخابی، تحویل بگیرند. با این پروسه ساده، دیگر نیازی به صرف وقت و هماهنگی‌های عملیاتی فراوان برای ثبت خرید از مراکز مختلف نیست و سازمان‌ها می‌توانند اقلام مورد نیاز خود را از طریق یک مرکز یعنی هایپراستار، تهیه کنند.

یکی از ابتکارات هایپراستار در زمینه تامین اقلام مصرفی سازمان‌ها، ایجاد کارت تنخواه برای سازمان‌هاست. این کارت‌‌ها مطابق نیاز هر سازمان قابل سفارشی‌سازی هستند و به این ترتیب، با استفاده از آن‌ می‌توان به‌شکلی منظم و دقیق خریدهای سازمانی را کنترل کرد.

سازمان‌های متقاضی برای همکاری سازمانی با هایپراستار، می‌توانند از طریق شماره تلفن 021-22639025 (داخلی 717) و آدرس ایمیل irnb2b@mafpars.com با واحد فروش سازمانی هایپراستار ارتباط برقرار کنند و ضمن اطلاع از جزئیات بیشتر همکاری و نحوه اجرا، از تخفیف‌های ویژه نیز باخبر شوند.

هایپراستار با سال‌ها تجربه در صنعت خرده‌فروشی، راهکارهای سازمانی متعددی را برای یک همکاری برد-برد با شرکای تجاری خود طراحی کرده است. این راهکارها که هم برای مناسبت‌هایی مثل شب یلدا و نوروز و هم به‌صورت روتین کارآمدند، حاصل سال‌ها تجربه حضور در خط مقدم صنعت خرده‌فروشی کشور و تلاش روزانه برای بهینه‌سازی راهکارهای سازمانی است.

هایپراستار، به‌دنبال خلق تجربه‌ای فراتر از خرید

هایپراستار به‌تازگی امکان خرید اقساطی لوازم خانگی را نیز فراهم کرده تا مشتریان بتوانند لوازم خانگی مدنظر خود را خریداری و هزینه آن‌ را بعدا و به‌مرور پرداخت کنند. این امکان که با همکاری ازکی‌وام میسر شده، از راهکارهای محبوب برای نوسازی لوازم منزل به‌شمار می‌آید. لازم به ذکر است که فرایند خرید اقساطی لوازم خانگی از هایپراستار با همکاری ازکی‌وام پیچیدگی زیادی ندارد و تنها نیازمند مدارک شناسایی و یک برگ چک صیادی بنفش‌رنگ است. پیشخوان‌های ازکی‌وام در فروشگاه‌های گوناگون هایپراستار، آماده پاسخ به سوالات مشتریان و ارائه جزئیات درباره نحوه خرید اقساطی لوازم خانگی از هایپراستار است.

هایپراستار، پیشرو صنعت خرده‌فروشی مدرن در ایران، با در نظر گرفتن اهمیت تجربه خرید در دنیای مدرن، مزایای مختلفی را برای مشتریان خود از جمله مشتریان سازمانی ایجاد کرده است. هایپراستار خرید کردن را تجربه‌ای منحصربه‌فرد می‌داند که می‌تواند فراتر از صرف تامین نیاز خانوار باشد. داشتن حق انتخاب هنگام خرید، از جمله دغدغه‌های همیشگی خریداران است و هایپراستار با تامین اقلام فراوان در هر خانواده کالایی، این امکان را برای مشتریان خود فراهم کرده تا بر اساس ویژگی‌های گوناگون از جمله قیمت، کیفیت و برند، کالای مدنظر خود را به سبد خرید اضافه کنند. در کنار این گستردگی کالاها، هایپراستار همواره خود را متعهد به حمایت از قدرت خرید مشتریان می‌داند و با ارائه تخفیف‌های متعدد روی طیف وسیعی از محصولات، امکان خرید با قیمتی به‌صرفه را فراهم می‌کند. هایپراستار با جمع‌آوری هزاران کالای متعلق به خانواده‌های محصولی گوناگون زیر یک سقف، مشتریان را قادر ساخته تا تمامی خریدهای خود را، از انواع خوراکی‌ مثل برنج، گوشت، مرغ و تنقلات گرفته تا ملزومات منزل مثل شوینده و لوازم خانگی، تنها با مراجعه به یک فروشگاه، تهیه کنند. این سه مزیت، باعث شده تا خرید یلدا از هایپراستار فرصتی ایده‌آل برای مشتریان باشد تا خریدی کامل، به‌صرفه و به‌یادماندنی داشته باشند.