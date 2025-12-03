با تصمیمی که در وزارت ورزش و جوانان گرفته شد و پس از ماه‌ها حواشی پیرامون انجمن کراسفیت زیر نظر فدراسیون وزنه‌برداری، این انجمن از این فدراسیون منفک شد.

روزهای پرحاشیه کراسفیت در فدراسیون وزنه‌برداری به پایان رسید و با دستور وزیر ورزش و جوانان این انجمن از این فدراسیون منفک شد و بار دیگر زیر نظر فدراسیون ورزش‌های همگانی فعالیت خواهد کرد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، کشمکش‌های طولانی میان انجمن کراسفیت و فدراسیون وزنه‌برداری سرانجام به یک نتیجه رسمی رسید و با دستور احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان این انجمن از فدراسیون وزنه‌برداری جدا شد و به فدراسیون ورزش‌های همگانی بازگشت.

حواشی کراسفیت زیر نظر فدراسیون وزنه‌برداری به ریاست سجاد انوشیروانی، از ماجرای مسابقات بدون مجوز و گزارش‌هایی درباره بی‌نظمی‌های مدیریتی آغاز شد و تا اعتراض فعالان این رشته به نحوه برخورد فدراسیون ادامه یافت. در نهایت تصمیم انوشیروانی این بود که رئیس این انجمن را برکنار کند و نواب نصیرشلال را برای سرپرستی کراسفیت بگذارد که البته این تصمیم هم چندان دوام نداشت و نصیرشلال هم از کراسفیت رفتنی شد.

با این حال کراسفیت ماه‌ها در حواشی بی سرانجام فدراسیون وزنه‌برداری ماند و فضای پرتنشی میان دو طرف شکل گرفت تا در نهایت با ورود وزارت ورزش و پس از انتشار چند گزارش انتقادی و افزایش نارضایتی‌ها، عملاً مسیر تصمیم‌گیری نهایی را هموار شود.

اکنون وزارت ورزش و جوانان با ابلاغ دستورالعمل جدید، این انجمن را از فدراسیون وزنه‌برداری منفک کرده و به فدراسیون ورزش‌های همگانی منتقل کرده است. در خبری که روی خروجی این وزارتخانه قرار گرفته، آمده است: «وزارت ورزش و جوانان در راستای سیاست‌های توسعه و تعمیم ورزش همگانی، به استناد بند ۱۱ بخش الف ماده ۴ قانون اهداف، وظایف و اختیارات این وزارتخانه، دستورالعمل انتزاع انجمن کراسفیت از فدرسیون وزنه برداری را ابلاغ کرد. بر این اساس، انجمن کراسفیت از این پس زیر نظر فدراسیون ورزش‌های همگانی فعالیت خود را انجام خواهد داد.»