به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محمد مهدی کاظمی در صفحه شخصی خود در ویراستی با گلایه از برخی تصمیمگیریها نوشت: کارگروه اضطرار آلودگی هوا درحالیکه پیش بینی شده بود شاخص آلودگی کاهش خواهدیافت، مدارس و دانشگاه را برای سهشنبه تعطیل کرد و علیرغم بالابودن شاخص چهارشنبه، مراکزآموزشی فعال هستند! چه تصمیمی است؟.
وی در ادامه آورده است: فارغ از اینکه نظام تعلیم وتربیت تاوان سوءمدیریت و کوتاهی برخی مدیران در کنترل ناترازی انرژی و آلودگی هوا و ... را میدهد، آنچه مهم است اینکه خلاء کسری آموزش بایدجبران شود. مدیران آموزش وپرورش در ستاد و استان، بایدبرای جبران افت یادگیری دانشآموزان و کاهش ساعت آموزش، تصمیمگیری و اقدام کنند تا شاهد افت کیفیت آموزشی و میانگین نمرات و نیز کاهش رتبه ایران در نتایج آزمون تیمز و پرلز نباشیم.
وی در پایان آورده است: این تعطیلی مدارس باید جبران شود، تا بهانهای در پایان سال تحصیلی وجود نداشته باشد. هر چند علیرغم وعدههای سال تحصیلی گذشته، اقدامی انجام نشد.