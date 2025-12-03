معاون سابق وزیر آموزش و پرورش گفت که مدیران آموزش و پرورش در ستاد و استانها، باید برای جبران افت یادگیری دانش‌آموزان و کاهش ساعت آموزش، تصمیم‌گیری و اقدام کنند تا شاهد افت کیفیت آموزشی و میانگین نمرات و نیز کاهش رتبه ایران در نتایج آزمون تیمز و پرلز نباشیم.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محمد مهدی کاظمی در صفحه شخصی خود در ویراستی با گلایه از برخی تصمیم‌گیری‌ها نوشت: کارگروه اضطرار آلودگی هوا درحالیکه پیش بینی شده بود شاخص آلودگی کاهش خواهدیافت، مدارس و دانشگاه را برای سه‌شنبه تعطیل کرد و علیرغم بالابودن شاخص چهارشنبه، مراکزآموزشی فعال هستند! چه تصمیمی است؟.

وی در ادامه آورده است: فارغ از اینکه نظام تعلیم وتربیت تاوان سوءمدیریت و کوتاهی برخی مدیران در کنترل ناترازی انرژی و آلودگی هوا و ... را می‌دهد، آنچه مهم است اینکه خلاء کسری آموزش بایدجبران شود. مدیران آموزش وپرورش در ستاد و استان، بایدبرای جبران افت یادگیری دانش‌آموزان و کاهش ساعت آموزش، تصمیم‌گیری و اقدام کنند تا شاهد افت کیفیت آموزشی و میانگین نمرات و نیز کاهش رتبه ایران در نتایج آزمون تیمز و پرلز نباشیم.

وی در پایان آورده است: این تعطیلی مدارس باید جبران شود، تا بهانه‌ای در پایان سال تحصیلی وجود نداشته باشد. هر چند علیرغم وعده‌های سال تحصیلی گذشته، اقدامی انجام نشد.