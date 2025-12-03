میلی صفحه خبر لوگو بالا
هشدار آموزش‌وپرورش به دنبال غیرحضوری شدن مدارس

معاون سابق وزیر آموزش و پرورش گفت که مدیران آموزش و پرورش در ستاد و استانها، باید برای جبران افت یادگیری دانش‌آموزان و کاهش ساعت آموزش، تصمیم‌گیری و اقدام کنند تا شاهد افت کیفیت آموزشی و میانگین نمرات و نیز کاهش رتبه ایران در نتایج آزمون تیمز و پرلز نباشیم.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محمد مهدی کاظمی در صفحه شخصی خود در ویراستی با گلایه از برخی تصمیم‌گیری‌ها نوشت: کارگروه اضطرار آلودگی هوا درحالیکه پیش بینی شده بود شاخص آلودگی کاهش خواهدیافت، مدارس و دانشگاه را برای سه‌شنبه تعطیل کرد و علیرغم بالابودن شاخص چهارشنبه، مراکزآموزشی فعال هستند! چه تصمیمی است؟.

وی در ادامه آورده است: فارغ از اینکه نظام تعلیم وتربیت تاوان سوءمدیریت و کوتاهی برخی مدیران در کنترل ناترازی انرژی و آلودگی هوا و ... را می‌دهد، آنچه مهم است اینکه خلاء کسری آموزش بایدجبران شود. مدیران آموزش وپرورش در ستاد و استان، بایدبرای جبران افت یادگیری دانش‌آموزان و کاهش ساعت آموزش، تصمیم‌گیری و اقدام کنند تا شاهد افت کیفیت آموزشی و میانگین نمرات و نیز کاهش رتبه ایران در نتایج آزمون تیمز و پرلز نباشیم.

وی در پایان آورده است: این تعطیلی مدارس باید جبران شود، تا بهانه‌ای در پایان سال تحصیلی وجود نداشته باشد. هر چند علیرغم وعده‌های سال تحصیلی گذشته، اقدامی انجام نشد.

آموزش و پروش افت یادگیری آموزش ناترازی انرژی آلودگی هوا مراکز آموزشی تعطیل خبر فوری تابناک
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
10
پاسخ
افت کیفیت آموزشی ؟ جدی می فرمائید ؟ گول آمارهایی که مدیران مدارس میدن رو خوردین یا خودتون رو زدین به اون راه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
حالا یک حرفی بنده خدا زد بی خیال
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
6
پاسخ
خلاء کسری آموزش :)) الان با بازگشایی یکروز آخر هفته خلاء کسری آموزش جبران شد ؟ :))
معاون پرورشی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
4
پاسخ
ولمون کن . تو مدرسه دانش اموز وسط کلاس اومده پایین که دبیر ریاضی داره از روی کتاب درس میده . تقریبا کلاس یک و نیم ساعته ، نیم ساعت اخر کلاس ، بچه ها دارن مافیا بازی میکنن .معلم اصلا عینه خیالشم نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
0
پاسخ
ما به عنوان خانواده ها نیازی نمی‌بینیم جبران بشه دستتون درد نکنه،همین آن لاین و غیر حضوری دارن یاد میگیرن بچه ها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
0
پاسخ
همه اینها بخاطر یکی دو روز مجازی شدن؟
