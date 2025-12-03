میلی صفحه خبر لوگو بالا
عروسی گروهی در خرابه‌های خان یونس

عروس 27 ساله غزه ای، در حالی که اشک از چشمانش جاری بود، گفت: "تجربه شادی پس از چنین غمی دشوار است. به امید خدا، ما آجر به آجر غزه را از نو خواهیم ساخت."
عروسی گروهی در خرابه‌های خان یونس

در خرابه های بر جای مانده از جنگ 2 ساله اخیر در غزه، دهها جوان غزه ای به صورت گروهی پیمان زناشویی بسته و ازدواج کردند.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ 54 زوج جوان غزه ای روز سه شنبه (دیروز) در شهر" خان یونس" – در جنوب نوار غزه-  و در میان خرابه های جنگ، شور زندگی را برپا کرده و با برگزاری یک عروسی گروهی، زندگی را در این "باریکه جنگی" معنای جدید بخشیدند.


مراسم عروسی بخش مهمی از فرهنگ فلسطینی است که در طول جنگ 2 سال گذشته در غزه، پدیده نادری شده بود. این سنت پس از آتش‌بس شکننده، حتی اگر عروسی‌ها با مراسم‌های مفصلی که قبلا در این سرزمین برگزار می‌شد، متفاوت باشد، دوباره از سر گرفته شده است.

بیشتر 2 میلیون نفر از ساکنان غزه، از جمله ایمان و حکمت لوا - یکی از زوج های این مراسم - در اثر جنگ آواره شده‌اند، کل مناطق شهرها با خاک یکسان شده است و کمبود کمک‌ها و از سرگیری درگیری‌ها همچنان زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این زوج جوان که از اقوام دور هستند، در طول جنگ به شهر مجاور "دیر البلح" گریختند و برای یافتن نیازهای اولیه مانند غذا و سرپناه تلاش کرده‌اند. آنها گفتند که با توجه به وضعیت اطرافشان نمی‌دانند چگونه می‌خواهند زندگی خود را با هم بسازند.

حکمت گفت: "ما می‌خواهیم مانند بقیه دنیا شاد باشیم. من قبلا رویای داشتن خانه، شغل و مانند دیگران بودن را داشتم... امروز، رویای من پیدا کردن چادری برای زندگی است."

ساختن دوباره غزه آجر به آجر

او افزود: "زندگی شروع به بازگشت کرده است، اما آنطور که ما امیدوار بودیم نیست. با وجود تمام اتفاقاتی که افتاده، ما زندگی جدیدی را آغاز خواهیم کرد و انشاالله، این پایان جنگ خواهد بود."

این جشن توسط "الفارس الشحیم"، یک سازمان کمک‌های بشردوستانه تحت حمایت امارات متحده عربی، تامین مالی شد. این سازمان علاوه بر برگزاری این رویداد، مبلغ کمی پول و سایر مایحتاج را برای شروع زندگی مشترک به زوج‌ها پرداخت کرده است.

برای فلسطینی‌ها، عروسی‌ها اغلب جشن‌های مفصلی هستند که یک روز طول می‌کشند و به عنوان یک انتخاب مهم اجتماعی و اقتصادی دیده می‌شوند که آینده بسیاری از خانواده‌ها را رقم می‌زند. این جشن‌ها شامل رقص‌های شاد و راهپیمایی در خیابان‌ها توسط خانواده‌های پرجمعیت با پارچه‌هایی که توسط زوج و عزیزانشان دوخته شده و بشقاب‌های پر از غذا می‌شود.

"راندا سرحان"، استاد جامعه‌شناسی در کالج "بارنارد" که در مورد عروسی‌های فلسطینی مطالعه کرده است، گفت: عروسی‌ها همچنین می‌توانند نمادی از انعطاف‌پذیری و جشن نسل‌های جدید خانواده‌هایی باشند که سنت‌های فلسطینی را ادامه می‌دهند.

سرحان گفت: "با هر عروسی جدید، فرزندانی به دنیا می‌آیند و این بدان معناست که خاطرات و دودمان‌ها قرار نیست بمیرند. زوج‌ها قرار است در یک شرایط غیرممکن به زندگی ادامه دهند."

روز سه‌شنبه، صفی از ماشین‌های حامل زوج‌ها از میان ساختمان‌های فروریخته عبور کردند. حکمت و ایمان لوا به همراه زوج‌های دیگر پرچم‌های فلسطین را تکان می‌دادند در حالی که خانواده‌های اطراف آنها با صدای بلند موسیقی بر فراز جمعیت می‌رقصیدند.

ایمان که لباس سنتی سفید، قرمز و سبز پوشیده بود، گفت که این عروسی پس از سال‌ها رنج، لحظه‌ای کوتاه تسکین را برایش به ارمغان آورد. اما او گفت که این مراسم همچنین با از دست دادن پدر، مادر و دیگر اعضای خانواده‌اش که در طول جنگ کشته شدند، همراه بود.

او در حالی که اشک از چشمانش جاری بود، گفت: "تجربه شادی پس از چنین غمی دشوار است. به امید خدا، ما آجر به آجر غزه را از نو خواهیم ساخت."

عروسی غزه عروسی گروهی ازدواج فلسطین
احسنت بر این روحیه !
