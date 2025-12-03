سوپرایز پاییز برای بارش برف و باران از راه رسید. هواشناسی از ۱۰ روز بارش برف و باران برای این مناطق کشور خبر داد. بارش برف و باران قطعی در استان‌های غربی به مدت ۱۰ روز است.

به گزارش تابناک، طبق اعلام نقشه‌های هواشناس در برخی از استان‌ها طی ده روز آینده بارش برف و باران قطعی است.

به روزرسانی نقشه‌های پیش بینی هواشناسی نشان می‌دهد ۱۰ روز پر بارش برفی و بارانی در انتظار استان‌های غربی کشور است.

بر اساس این گزارش هسته بارندگی‌ها فعلا در شمال، غرب، شمال‌غرب و بخش‌هایی از جنوب‌غرب است.

همچنین به روز رسانی جدید مدل ECMWF اروپا تا ۱۹ آذر نشان می‌دهد که بارش‌های نافع و گسترده در کل غرب کشور فعال می‌شود.

این اولین سیستم موثر و مناسب بارشی پس از چندین ماه است که وارد کشور می‌شود.