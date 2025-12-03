اسرائیل تجهیزات حیاتی را بلوکه کرد!

در ادامه هشدارهای بینالمللی در مورد فروپاشی سیستم بهداشتی غزه و وضعیت وخیم بیماران و مجروحان، سازمان ملل متحد گزارش داد که بیش از 16500 بیمار در غزه به مراقبتهای پزشکی حیاتی در خارج از این باریکه نیاز دارند.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت: با فرا رسیدن زمستان و چالشهای آن برای مردم رنجدیده و خسته غزه، سازمان ملل و شرکای آن در تلاش برای افزایش کمکرسانی به ساکنان این باریکه از جمله کودکان هستند.
بیش از 16500 بیمار در غزه نیاز به درمان در خارج دارند
این مسئول سازمان ملل افزود: ما در تلاش برای ارائه خدمات سلامت روان و حمایت روانی و اجتماعی از کودکان در غزه هستیم. وضعیت بهداشتی در غزه بسیار وخیم است و یک تیم از سازمان جهانی بهداشت روز دوشنبه عملیات خروج 18 بیمار و 54 همراه از غزه را برای درمان در خارج انجام داد.
وی تأکید کرد: اما هنوز بیش از 16500 بیمار در غزه نیاز به مراقبتهای حیاتی دارند و برای دریافت این مراقبتها باید به خارج از غزه منتقل شوند.
دکتر منیر البرش، مدیرکل وزارت بهداشت غزه هم اعلام کرد: تقریباً 1000 بیمار در حالی که منتظر باز شدن گذرگاهها برای درمان بودند و ارجاع پزشکی آنها به خارج از غزه تأیید شده بود، جانشان را از دست دادند.
وی اضافه کرد: پرونده 22 هزار بیمار به کمیتههای ارجاع مشترک با سازمان جهانی بهداشت ارائه شده و در این میان ارجاع پزشکی 18100 بیمار به خارج از غزه تأیید شده است؛ از جمله 5000 بیمار سرطانی، 7000 مجروح و 5 هزار کودک.
این مقام بهداشتی غزه تأکید کرد: تمام پروندهها نزد سازمان ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت است و تنها چیزی که منتظر آن هستیم، باز شدن گذرگاههاست.
مدیرکل وزارت بهداشت غزه به کمبود فاجعهبار دارو در این باریکه اشاره کرده گفت: 54 درصد از داروهای ضروری، 40 درصد از داروهای اورژانسی و 71 درصد از تجهیزات پزشکی ـ از جمله فیکساتورهای استخوان و گاز استریل ـ در دسترس نیستند.
وی افزود: با وجود اینکه آتشبس از نزدیک به دو ماه گذشته آغاز شده است، اما تجهیزات ضروری پزشکی وارد غزه نمیشود و محلولهای پزشکی باقیمانده فقط برای یک ماه کافی هستند.
دکتر منیر البرش تصریح کرد: بیش از 170 هزار مجروح هم نیاز به جراحیهای پیچیده دارند که بهدلیل فروپاشی کامل سیستم بهداشتی در غزه، امکان انجام این جراحیها وجود ندارد.
این مسئول بهداشتی غزه تأکید کرد: سازمان جهانی بهداشت 3000 کامیون حامل تجهیزات پزشکی آماده کرده است، اما اشغالگران از ورود آنها جلوگیری میکنند.
وی در مورد فریبکاری صهیونیستها در ورود کمکها به غزه گفت: رژیم اشغالگر از ورود گاز استریل، پنبه، آنتیبیوتیکها و محلولها جلوگیری میکند... در حالی که اجازه میدهد بازار مملو از کالاهای لوکس مانند تلفن همراه و لوازم آرایشی شود.
روز گذشته، سهشنبه، دکتر خلیل الدقران، سخنگوی وزارت بهداشت نوار غزه، با یادآوری عدمتعهد اشغالگران صهیونیستی به آتشبس که بیش از پنجاه روز پیش بر سر آن توافق شده بود، اعلام کرد: سیستم بهداشتی غزه از بین رفته و با فروپاشی کامل مواجه است و در نتیجه این امر، شاهد افزایش آمار مرگومیر بر اثر جلوگیری از درمان و نبود امکانات بهداشتی هستیم.
وی تأکید کرد: داروها و تجهیزات پزشکی که وارد غزه شدهاند، در مقایسه با نیازهای بخش بهداشت این باریکه که با یک نسلکشی واقعی روبهروست، همچون قطرهای در اقیانوس هستند. صهیونیستها از ورود هر نوع تجهیزات پزشکی لازم برای بخشهای حیاتی مانند «رادیولوژی، آزمایشگاهها، مراقبتهای ویژه، بخشهای نوزادان، اتاقهای عمل و بخشهای پذیرش» جلوگیری میکنند.