میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اسرائیل تجهیزات حیاتی را بلوکه کرد!

سازمان ملل و منابع پزشکی غزه با هشدار درباره فروپاشی سیستم بهداشتی این باریکه اعلام کردند که بیش از ۱۶۵۰۰ بیمار برای درمان نیاز به خروج از غزه دارند و اسرائیل مانع ورود تجهیزات ضروری پزشکی می‌شود و به‌جای آن، کالا‌های لوکس و غیرضروری وارد می‌کند.
کد خبر: ۱۳۴۳۷۲۸
| |
4 بازدید
اسرائیل تجهیزات حیاتی را بلوکه کرد!

در ادامه هشدارهای بین‌المللی در مورد فروپاشی سیستم بهداشتی غزه و وضعیت وخیم بیماران و مجروحان، سازمان ملل متحد گزارش داد که بیش از 16500 بیمار در غزه به مراقبت‌های پزشکی حیاتی در خارج از این باریکه نیاز دارند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت: با فرا رسیدن زمستان و چالش‌های آن برای مردم رنج‌دیده و خسته غزه، سازمان ملل و شرکای آن در تلاش برای افزایش کمک‌رسانی به ساکنان این باریکه از جمله کودکان هستند.

بیش از 16500 بیمار در غزه نیاز به درمان در خارج دارند

این مسئول سازمان ملل افزود: ما در تلاش برای ارائه خدمات سلامت روان و حمایت روانی و اجتماعی از کودکان در غزه هستیم. وضعیت بهداشتی در غزه بسیار وخیم است و یک تیم از سازمان جهانی بهداشت روز دوشنبه عملیات خروج 18 بیمار و 54 همراه از غزه را برای درمان در خارج انجام داد.

وی تأکید کرد: اما هنوز بیش از 16500 بیمار در غزه نیاز به مراقبت‌های حیاتی دارند و برای دریافت این مراقبت‌ها باید به خارج از غزه منتقل شوند.

دکتر منیر البرش، مدیرکل وزارت بهداشت غزه هم اعلام کرد: تقریباً 1000 بیمار در حالی که منتظر باز شدن گذرگاه‌ها برای درمان بودند و ارجاع پزشکی آنها به خارج از غزه تأیید شده بود، جانشان را از دست دادند.

وی اضافه کرد: پرونده 22 هزار بیمار به کمیته‌های ارجاع مشترک با سازمان جهانی بهداشت ارائه شده و در این میان ارجاع پزشکی 18100 بیمار به خارج از غزه تأیید شده است؛ از جمله 5000 بیمار سرطانی، 7000 مجروح و 5 هزار کودک.

این مقام بهداشتی غزه تأکید کرد: تمام پرونده‌ها نزد سازمان ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت است و تنها چیزی که منتظر آن هستیم، باز شدن گذرگاه‌هاست.

مدیرکل وزارت بهداشت غزه به کمبود فاجعه‌بار دارو در این باریکه اشاره کرده گفت: 54 درصد از داروهای ضروری، 40 درصد از داروهای اورژانسی و 71 درصد از تجهیزات پزشکی ـ از جمله فیکساتورهای استخوان و گاز استریل ـ در دسترس نیستند.

وی افزود: با وجود اینکه آتش‌بس از نزدیک به دو ماه گذشته آغاز شده است، اما تجهیزات ضروری پزشکی وارد غزه نمی‌شود و محلول‌های پزشکی باقی‌مانده فقط برای یک ماه کافی هستند.

دکتر منیر البرش تصریح کرد: بیش از 170 هزار مجروح هم نیاز به جراحی‌های پیچیده دارند که به‌دلیل فروپاشی کامل سیستم بهداشتی در غزه، امکان انجام این جراحی‌ها وجود ندارد.

این مسئول بهداشتی غزه تأکید کرد: سازمان جهانی بهداشت 3000 کامیون حامل تجهیزات پزشکی آماده کرده است، اما اشغالگران از ورود آنها جلوگیری می‌کنند.

وی در مورد فریبکاری صهیونیست‌ها در ورود کمک‌ها به غزه گفت: رژیم اشغالگر از ورود گاز استریل، پنبه، آنتی‌بیوتیک‌ها و محلول‌ها جلوگیری می‌کند... در حالی که اجازه می‌دهد بازار مملو از کالاهای لوکس مانند تلفن همراه و لوازم آرایشی شود.

روز گذشته، سه‌شنبه، دکتر خلیل الدقران، سخنگوی وزارت بهداشت نوار غزه، با یادآوری عدم‌تعهد اشغالگران صهیونیستی به آتش‌بس که بیش از پنجاه روز پیش بر سر آن توافق شده بود، اعلام کرد: سیستم بهداشتی غزه از بین رفته و با فروپاشی کامل مواجه است و در نتیجه این امر، شاهد افزایش آمار مرگ‌ومیر بر اثر جلوگیری از درمان و نبود امکانات بهداشتی هستیم.

وی تأکید کرد: داروها و تجهیزات پزشکی که وارد غزه شده‌اند، در مقایسه با نیازهای بخش بهداشت این باریکه که با یک نسل‌کشی واقعی روبه‌روست، همچون قطره‌ای در اقیانوس هستند. صهیونیست‌ها از ورود هر نوع تجهیزات پزشکی لازم برای بخش‌های حیاتی مانند «رادیولوژی، آزمایشگاه‌ها، مراقبت‌های ویژه، بخش‌های نوزادان، اتاق‌های عمل و بخش‌های پذیرش» جلوگیری می‌کنند.
 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
غزه نسل کشی رژیم صهیونیستی لوازم پزشکی اسرائیل حمایت از فلسطین خبر فوری دارو تجهیزات پزشکی ممنوع
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عربستان: برای ایجاد کشور فلسطینی تلاش‌ها میکنیم
غزه، امروز را اینگونه آغاز کرد
ناوگان جهانی پایداری محاصره دریایی غزه را شکست
انگلیس درهای دانشکده دفاعی را به روی اسرائیل بست
بقائی نسل کشی در فلسطین اشغالی را محکوم کرد
انگلیس مدعی شد: اسرائیل در غزه نسل‌کشی نمی‌کند
بلژیک: فلسطین به رسمیت شناخته می‌شود
واردات تجهیزات پزشکی بی‌کیفیت چالش‌برانگیز شد
شهادت خبرنگار زن توسط اسرائیل + عکس
بازی کثیف در شورای امنیت: غزه قربانی وتوی آمریکا!
مهمان ناخوانده جشن بارسا با پرچم فلسطین
بیش از ۶۱ هزار نفر قربانی نسل‌کُشی در غزه
تکرار نسل کشی تاریخی؛ رقبای نتانیاهو در آدمکشی چه کسانی هستند؟
نوار غزه در خطرناک‌ترین مراحل کشتار جمعی قرار دارد
اردوغان: اسرائیل در حال پاکسازی قومی در غزه است
رئیس و مدیر بیمارستان شریعتی استعفا دهند
کدام کشورها شریک نسل‌کشی در غزه شدند؟
همراه داشتن دارو در برخی از کشورها ممنوع است
بیانیه حمایت ورزش ایران از غزه با امضای حسین رضازاده
فروش لوازم پزشکی دست دوم در فضای مجازی
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۶۸ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۵ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۴۵ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۰ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۰۷ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۹۲ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۰ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۱ نظر)
درگذشت فرزند جوان یک نماینده که پیک موتوری بود  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005dZ2
tabnak.ir/005dZ2