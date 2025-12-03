میلی صفحه خبر لوگو بالا
گینس، اسرائیل را تحریم کرد

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که رکوردهای جهانی گینس تصمیم به تحریم رژیم صهیونیستی و قطع تمام معاملات با این رژیم را گرفته است.
کد خبر: ۱۳۴۳۷۲۶
| |
744 بازدید
|
۱

گینس، اسرائیل را تحریم کرد

 

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که کتاب رکوردهای گینس تصمیم گرفته است هرگونه همکاری و ثبت رکورد از سوی نهادهای رژیم صهیونیستی را متوقف کند؛ اقدامی که یک انجمن اسرائیلی آن را «سیاسی» دانسته است.


به گزارش تابناک به نقل از جوان؛ بر اساس گزارش النشره، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد کتاب رکوردهای گینس همکاری خود با این رژیم را قطع کرده و دیگر به درخواست‌های ثبت رکورد از داخل این رژیم رسیدگی نمی‌کند.

طبق گزارش شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی، انجمنی داوطلبانه به نام «هدیه زندگی» که در اراضی اشغالی فعالیت می‌کند و هدفش تشویق مردم به اهدای کلیه است، اخیراً برای ثبت یک رکورد جهانی به گینس درخواست داده بود. این انجمن ادعا کرده است که این درخواست «به دلایل سیاسی» رد شده است.

شبکه ۱۲ توضیح داد که این انجمن از گینس خواسته بود رکورد «اهدای ۲ هزار کلیه توسط شهروندان اسرائیلی» را ثبت کند؛ اقدامی که به گفته این انجمن باعث نجات جان بسیاری شده است.

طبق گزارش، این روند چند سال ادامه داشت و این انجمن صدها دلار برای طی مراحل ثبت پرداخت کرده بود. حتی مراسمی در شهر قدس برگزار شد تا ۲ هزار اهداکننده برای یک عکس گروهی گردهم بیایند و این تصویر در کتاب گینس ثبت شود.

با این حال، اعضای انجمن مذکور در لحظه نهایی متوجه شدند که گینس همکاری با رژیم صهیونیستی را متوقف کرده است؛ تصمیمی که به گفته آنها «شوک‌آور» بوده است.

به گزارش کانال عبری، اخیراً ایمیلی رسمی از رکوردهای جهانی گینس دریافت شده است که در آن آمده است: «ما در حال حاضر درخواست‌های ثبت رکورد از اسرائیل را بررسی نمی‌کنیم.»

این کانال همچنین اشاره کرد که «از آن زمان، این انجمن در تلاش بوده است تا دلیل این تصمیم و امکان تغییر آن را بفهمد، اما تاکنون به هیچ یک از درخواست‌های آن پاسخی داده نشده است.» این کانال به نقل از خاخام راشل هابر، رئیس انجمن «هدیه زندگی»، نوشت: «امتناع رکوردهای جهانی گینس از به رسمیت شناختن این دستاورد اسرائیل غیرقابل قبول است.»

انزوای بین‌المللی اشغالگران به دلیل جنگ دو ساله نابودی غزه افزایش یافته است و شامل چندین حوزه از جمله تحریم‌های دانشگاهی، ورزشی، فرهنگی، سیاسی و هنری می‌شود.

به گزارش رادیو ارتش اشغالگر، در اواسط سپتامبر، «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر اشغالگر برای اولین بار اذعان کرد که تل‌آویو در حال ورود به «نوعی انزوا» است که نشان دهنده لزوم «انطباق با اقتصاد خودکفا» است.

توافق آتش‌بس به نسل‌کشی دو ساله اسرائیل در غزه که از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ با حمایت واشنگتن آغاز شده بود، پایان داد؛ نسل‌کشی‌ای که بیش از ۷۰ هزار شهید و حدود ۱۷۱ هزار زخمی برجای گذاشت که بیشتر آنها کودک و زن بودند و هزینه‌های بازسازی آن توسط سازمان ملل حدود ۷۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است.

رسانه عبری اسرائیل گینس تحریم نسل کشی رژیم اشغالگر تل آویو
