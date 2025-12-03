میلی صفحه خبر لوگو بالا
مردی در حال عبور از آلودگی و بستر خشکیده‌ زاینده‌رود!

مردی در حال عبور از آلودگی و بستر خشکیده‌ زاینده‌رود!
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
1
13
پاسخ
اولا که باید تبریک گفت به کسانی که باعث خلق این تصویر شدند چون واقعا هنر میخواد زایند هروز خروشان رو اینطوری تحویل بدن. دوما قابل توجه مردم اصفهان که سکوت شما در قبال بی تدبیری ها و ساخت صنایع آب بر در او شهر زیبا با تصور اینکه باعث ایجاد برتری میشه واسه شما و فکر آینده نبودید و نبودند عامل این تصویر هست. نباید به تامین آب از شهر های دیگه فکر میکردید. باید منابع خودتون رو حفظ میکردید
ناشناس
|
Germany
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
14
پاسخ
ایران داره شبیه مریخ غیر مسکونی میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
1
پاسخ
دوره آخرالزمانه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
1
پاسخ
سرمایه گذاری بسیار بسیار کلان برای تسویه آب ازدریای عمان و انتقال به کل کشور باید و باید و.................. بصورت بسیار بسیار فوری صورت پذیرد باید سالهی قبل انجام میشد
