میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

گمانه‌زنی تازه درباره مدافع جنجالی استقلال

یک رسانه خبری ادعایی عجیب در خصوص مدافع کنار گذاشته شده استقلال مطرح کرده است.
کد خبر: ۱۳۴۳۷۲۴
| |
467 بازدید
|
۱
گمانه‌زنی تازه درباره مدافع جنجالی استقلال

شایعه جدیدی درباره عارف آقاسی، مدافع جنجالی استقلال منتشر شده است. کنار گذاشتن عارف آقاسی توسط ساپینتو در این مقطع از فصل، خشم این بازیکن را برانگیخته و گفته می‌شود به دنبال انتقام از استقلال است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، عارف آقاسی با ایجنت خود صحبت کرده و به وی اعلام کرده که می‌خواهد در نیم فصل دوم پیراهن قرمز را بر تن کند. پرسپولیس در ابتدای فصل آقاسی را می‌خواست و چندین بار با وی مذاکره کرد و حتی به توافق اولیه نیز رسید، اما در نهایت مدافع سابق تراکتور با دریافت یک مبلغ سنگین قید توافق با سرخ‌ها را زد و پای برگه قرارداد آبی‌ها را امضا زد.

این انتقال، به این راحتی، شدنی نیست. از یکطرف پرسپولیس، حسین ابرقویی را در نقل و انتقالات تابستانی جذب کرده و بعید است نیازی به مدافع میانی جدید داشته باشد و از طرف دیگر، استقلال حتی اگر برنامه‌ای برای صدور رضایتنامه آقاسی داشته باشد – این اتفاق، روی کاغذ، بعید است – قطعا رضایتنامه مدافعش را برای رقبایش در جدول صادر نخواهد کرد.

حالا باید منتظر ماند و دید که نهایتا تکلیف آقاسی و استقلال چه خواهد شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
عارف آقاسی استقلال پرسپولیس ساپینتو مدافع رضایتنامه
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اتفاق عجیب قبل از دربی!
تاجرنیا: کری خواندن حق هواداران است
طعنه تند پیشکسوت استقلال قبل از بازی دربی
درخواست نجومی تانک روسی؛ سعدالله‌یف رکورد قرارداد حسن یزدانی را می‌شکند؟
استقلال و پرسپولیس بدون محروم اما نگران مصدوم‌ها؛ آخرین وضعیت باکیچ و منیر الحدادی برای دربی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
2
پاسخ
سری قبلم زمان مجیدی اومد و رفت ، دوباره این سری خودش رو زده به مصدومیت بازی نکنه ، طرف مسیه به باشگاه بارسلون سالها وفاداره ، اینجا هر کی یک قرون بیشتر بندازه جلوشون میرن اون سمتی ، آخرم 7 تا می خورن و با وقاحت می خندن
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۶۸ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۵ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۴۵ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۰ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۱۰ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۹۲ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۱ نظر)
درگذشت فرزند جوان یک نماینده که پیک موتوری بود  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005dYy
tabnak.ir/005dYy