شایعه جدیدی درباره عارف آقاسی، مدافع جنجالی استقلال منتشر شده است. کنار گذاشتن عارف آقاسی توسط ساپینتو در این مقطع از فصل، خشم این بازیکن را برانگیخته و گفته می‌شود به دنبال انتقام از استقلال است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، عارف آقاسی با ایجنت خود صحبت کرده و به وی اعلام کرده که می‌خواهد در نیم فصل دوم پیراهن قرمز را بر تن کند. پرسپولیس در ابتدای فصل آقاسی را می‌خواست و چندین بار با وی مذاکره کرد و حتی به توافق اولیه نیز رسید، اما در نهایت مدافع سابق تراکتور با دریافت یک مبلغ سنگین قید توافق با سرخ‌ها را زد و پای برگه قرارداد آبی‌ها را امضا زد.

این انتقال، به این راحتی، شدنی نیست. از یکطرف پرسپولیس، حسین ابرقویی را در نقل و انتقالات تابستانی جذب کرده و بعید است نیازی به مدافع میانی جدید داشته باشد و از طرف دیگر، استقلال حتی اگر برنامه‌ای برای صدور رضایتنامه آقاسی داشته باشد – این اتفاق، روی کاغذ، بعید است – قطعا رضایتنامه مدافعش را برای رقبایش در جدول صادر نخواهد کرد.

حالا باید منتظر ماند و دید که نهایتا تکلیف آقاسی و استقلال چه خواهد شد.