کارگردان «بازمانده» از مردم ایران عذرخواهی کرد

سعید طالبی ـ تهیه‌کننده و کارگردان برنامه «بازمانده» ـ در بخشی از ویدیویی که در فضای مجازی منتشر کرده، توضیح داده است که در ساخت این برنامه دو خط مشی مهم و جدی را دنبال کرده است، یکی استفاده از نمادها و اسطوره‌های تاریخی غنی ایران در جای جای برنامه و دیگری هم حضور بانوان قهرمان در کنار آقایان در رقابت‌ها.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، او در عین حال با پذیرش سهل‌انگاری رخ داده در برنامه بازمانده مطرح کرد که هیچ‌گاه فکر نمی‌کرد این سهل‌انگاری منجر به این فاصله بین او و مخاطبان شود.

این کارگردان ضمن عذرخواهی از مردم سراسر ایران اذعان کرد که در صحنه رخ داده اشتباه کرده است و مسئولیت این اتفاق ناگوار را برعهده می‌گیرد و عوامل و هنرمندان هیچ گناهی در این ماجرا نداشتند جز عشق به این سرزمین و عشق به این خاک.

طالبی همچنین در بخشی از این ویدئو بیان کرده است: در ادامه ماجرا تمام تلاشم را خواهم کرد موجب رنجش خاطر مردم ایران نشوم. این فرزند کوچک خطاکار خودتان را ببخشید.

بنا بر این گزارش؛ صبح روز هشتم آذر ماه ویدیویی از قسمت سوم رئالیتی‌شوی «بازمانده» منتشر شد که در آن، شرکت‌کننده‌ها برای انجام یک مرحله از مسابقه، نمادهای کهن ایرانی همچون شیردال و درفش کاویانی را که به شکل سیبل طراحی شده‌اند، هدف قرار داده و به سمت آن‌ها سنگ پرتاب می‌کنند تا پازلی را خُرد کنند.

انتشار این بخش از برنامه که با اجرای مشترک دو بازیگر کشورمان همراه بود، به سرعت با واکنش‌هایی در فضای مجازی و برخی محافل فرهنگی مواجه شد و منتقدان، این اقدام را «ضد ایران و هویت کهن ایرانی» توصیف و خصوصا از سیامک انصاری و مهران غفوریان به دلیل اجرای این برنامه انتقاد کردند.

پس از انتشار ویدیویی بحث‌برانگیز از این رئالیتی‌شوی نمایش خانگی و پاسخ سازندگان به انتقادها، ساترا اعلام کرد این برنامه بدون اخذ مجوز منتشر شده است و در ادامه هم سکوی پخش‌کننده برنامه «بازمانده» توقیف شد.