میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مرد طلبکار قتل و سوزاندن دوستش را انکار کرد

مردی که متهم است یکی از آشنایانش را به دلیل اختلاف مالی به آتش کشیده و به قتل رسانده است، وقتی در دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت، اتهاماتش را انکار کرد.
کد خبر: ۱۳۴۳۶۷۰
| |
284 بازدید
مرد طلبکار قتل و سوزاندن دوستش را انکار کرد

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد آنلاین، این مرد متهم است بعد از ورود به خانه دوستش، او را با چاقو مجروح کرده و سپس دست به سرقت زده و در آخر خانه را به آتش کشیده و گریخته که این کار باعث قتل شده است.

این پرونده دو سال قبل زمانی گشوده شد که آتش‌سوزی در خانه‌ای در جنوب تهران مهار شد و ماموران بعد از ورود به آنجا جنازه‌ای سوخته را مشاهده کردند. ماموران بعد از انتقال جسد به پزشکی قانونی، هویت فردی را که ساکن خانه بود شناسایی کردند و از پدر او خواستند برای تعیین هویت مراجعه کند اما شدت سوختگی جسد به حدی بود که پدر این مرد نتوانست هویت جسد را مشخص کند و در نهایت آزمایش دی‌ان‌ان مشخص کرد جنازه متعلق به همین فرد به نام نیماست.

ماموران در گام بعدی با رهگیری‌های مخابراتی و بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته فهمیدند فردی به نام گودرز که با مقتول اختلاف مالی داشته، زمان حادثه در همان حوالی بوده است. به این ترتیب، گودرز  دستگیر شد و در بازجویی‌ها به قتل اعتراف کرد. او گفت: در حالی که صورت خود را پوشانده بودم از دیوار وارد خانه شدم. بعد توری پنجره را پاره کردم و داخل رفتم. ابتدا ‌با نیما حرف زدم و گفتم چرا پولم را نمی‌دهی. بعد او را با ضربه چاقو زخمی کردم و سپس وسایلی مانند تلفن همراه را از آنجا برداشتم و موقع فرار یک ملحفه را آتش زدم.

در نهایت بعد از تکمیل تحقیقات و بازسازی صحنه جرم از سوی متهم، پرونده تکمیل و به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد اما پدر مقتول در این فاصله فوت شد و از آنجا که مادر او هم قبل از قتل فوت کرده بود، خواهر و برادر مقتول، اولیای دم او شدند. آنها در جلسه دادگاه اعلام کردند خواستار صدور حکم قصاص برای قاتل هستند. سپس وکیل آنان نیز جزئیاتی از پرونده را شرح داد و جرم گودرز را محرز دانست.

در ادامه جلسه محاکمه، متهم در جایگاه ایستاد. او که به سرقت مقرون به آزار، مباشرت در قتل و ایجاد حریق عمدی متهم است خود را بی‌گناه معرفی کرد و گفت: من در تمام عمرم پایم را به آن خانه نگذاشته‌ام. ضمن اینکه هیچ اختلاف مالی‌ای هم با نیما داشتم. نه از او طلبکار بودم و نه بدهی داشتم. او سیم لحیم می‌فروخت و من هم کارگاهی داشتم که کالاهای مورد نیازش را تولید می‌کردم.

در این هنگام قاضی از او پرسید اگر به خانه مقتول نرفته بود، چرا موبایلش در آن منطقه آنتن داشت. متهم جواب داد: خانه من چند کوچه آن‌طرف‌تر است. ضمن اینکه برای خرید مواد مخدر به آن محل رفته بودم. طبیعی است که موبایل من در آن منطقه آنتن بدهد.

سپس قاضی از او پرسید چرا قبلاً به قتل اعتراف کرده بود که گودرز جواب داد: در آگاهی تحت فشار بودم. پیش بازپرس هم به این دلیل اعتراف کردم که مرا به آگاهی برنگردانند.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم به دفاع از گودرز پرداخت و گفت در ریه متوفی دود مشاهده نشده و در معده او مواد شیمیایی وجود داشته است. بنابراین احتمال دارد او بر اثر آتش‌سوزی فوت نکرده باشد بلکه سکته کرده باشد و این موضوع باید بررسی شود.

بعد از آن وکیل اولیای دم توضیح داد، متهم در بازجویی‌ها به قتل اعتراف و در بازسازی صحنه نیز همه جزئیات را بیان کرده است.

در پایان هیات قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قتل قتل دوست اختلاف مالی اعتراف آتش زدن
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کمین مرگ برای یک وکیل در ولنجک
مرد سمنانی همسرش را خفه کرده بود
قتل هولناک تازه‌داماد به دست خواهر و مادرش
جزئیات پرونده قتل عروس جوان در فومن
راز قتل خانوادگی پس از ۱۴ سال فاش شد
مرد جوان دوستش را به اشتباه با کلت‌ کمری کشت
قصاص، مجازات قاتل مست برای کشتن رفیق مست
گروگانگیری مرگ‌بار در تهران با هدف اخاذی میلیاردی
قتل دوست صمیمی به خاطر یک دختر
جزئیات تازه از پرونده قتل یک پدر و پسر
تشابه اسمی انگیزه‌ای شد برای قتل!
قتل مرد ۳۳ ساله در مینو دشت به دلیل اختلافات مالی
قتل دوست صمیمی در یک رقابت عشقی
قتل هم‌خانه به دلیل اختلاف مالی
قتل بخاطر اختلاف مالی در نقده
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۸ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۶۷ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۴۶ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۰۶ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۹ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۸۹ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۵ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005dY6
tabnak.ir/005dY6