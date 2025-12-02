میلی صفحه خبر لوگو بالا
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از اواسط هفته آینده 

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از ورود سامانه بارشی جدید از اواخر یکشنبه یا ابتدای دوشنبه هفته آینده از شمال‌غرب خبر داد و تاکید کرد که این شرایط با احتمال بارش‌ در نقاط مختلف کشور از جمله در تهران همراه است.
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از اواسط هفته آینده 

به گزارش تابناک، صادق ضیاییان اظهار کرد: با ورود یک سامانه بارشی جدید از اواسط هفته آینده، به طور حدودی از  آخر وقت یکشنبه یا دوشنبه (۱۶ و ۱۷ آذرماه) بارش در نقاط مختلفی از کشور مورد انتظار است. 

وی در یک برنامه تلویزیونی، توضیح داد: اگرچه هنوز پیش‌بینی قطعی دشوار و تغییرات نقشه‌های جوی زیاد است، اما انتظار می‌رود این سامانه نسبت به سامانه فعلی از پتانسیل بارشی بیشتری برخوردار باشد.

به گفته وی، انتظار می‌رود این سامانه روزهای میانی تا پایانی هفته آینده در تهران نیز بارش داشته باشد. 

ضیاییان در پایان افزود: بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی، این سامانه از شمال‌غرب وارد کشور می‌شود.

