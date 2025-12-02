میلی صفحه خبر لوگو بالا
مدارس سیستان و بلوچستان چهارشنبه تعطیل است

همه مدارس استان سیستان و بلوچستان روز چهارشنبه غیرحضوری شد.
مدارس سیستان و بلوچستان چهارشنبه تعطیل است

به گزارش تابناک به نقل از به نقل از ستاد مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان، مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان‌ و بلوچستان گفت: به‌دلیل شیوع آنفلوآنزا و با هدف کنترل این بیماری، فعالیت آموزشی مدارس پنج شهرستان منطقه سیستان و همچنین مقطع پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه اول در سیستان و بلوچستان در روز چهارشنبه (۱۲ آذر) به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

مجید محبی افزود: بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران استان در پی افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا، فعالیت آموزشی مدارس در همه مقاطع تحصیلی شهرستان‌های منطقه سیستان شامل زابل، زهک، نیمروز، هیرمند و هامون فردا به‌صورت غیرحضوری و مجازی خواهد بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان‌ و بلوچستان افزود: همچنین در دیگر شهرهای استان نیز فردا فعالیت مقطع پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه اول غیر حضوری است.

محبی با اشاره به هماهنگی انجام‌شده میان دستگاه‌های مرتبط اضافه کرد: از خانواده‌ها درخواست می‌شود توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند و همکاری لازم را برای پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری آنفلوآنزا داشته باشند.

