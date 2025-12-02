بازرس دولتی رژیم صهیونیستی اذعان کرد به دلیل عدم «نفوذناپذیری» پدافند این رژیم، ایران موفق شد به مراکز حیاتی فاقد حفاظت فیزیکی آسیب وارد کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «متانیاهو انگلمن» ناظر دولتی رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه به ناتوانی وزارت جنگ، ارتش و شورای امنیت ملی این رژیم برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در طی جنگ با ایران اذعان کرد.

طبق این گزارش، در جریان ۱۲ روزه، تعدادی از مراکز حیاتی رژیم صهیونیستی پالایشگاه نفت بازان در حیفا که خطوط انتقال و لوله‌های آن آسیب دید، آزمایشگاه‌های مهم در موسسه علوم وایزمن در رخووت و چندین هدف دیگر مورد اصابت موشک‌های بالستیک ایران قرار گرفتند.

به نوشته «جروزالم پست» و به گفته ناظر دولتی رژیم صهیونیستی، این مشکل نخستین‌بار در سال ۲۰۱۱ توسط یکی از بخش‌های وزارت جنگ مطرح شد و دفتر او در سال ۲۰۲۰ گزارش مفصلی درباره این ضعف‌ها منتشر کرد. با این حال، تقریبا تمامی اقدامات مرتبط با این موضوع تاکنون نادیده گرفته شده‌اند.

این موضوع از سامانه‌های پدافند هوایی مانند گنبد آهنین، فلاخن داوود، آرو و پرتوی آهنین متفاوت است. این سامانه‌ها برای جلوگیری از نزدیک شدن تهدیدات هوایی به تاسیسات و مناطق مسکونی طراحی شده‌اند.

ناظر دولتی از نهادهای مسئول به دلیل ناتوانی در ایجاد حفاظت فیزیکی برای زیرساخت‌های حیاتی در صورت عبور یک موشک از سیستم‌های پدافندی و اصابت به هدف انتقاد کرده است.

انگلمن در این رابطه گفت که این موضوع اهمیت حیاتی دارد، زیرا سامانه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی نفوذناپذیر نیستند و حماس، حزب‌الله، انصارالله و ایران در مراحل جنگ موفق شدند به مراکز حیاتی فاقد حفاظت فیزیکی آسیب وارد کنند.

انگلمن تاکید داشته که هیچ قانون رسمی برای تعریف چارچوب حفاظت از این مراکز تصویب نشده و تلاش‌ها در حوزه سیاسی و دفاعی متوقف شده است. هیچ توافقی نیز میان وزارت جنگ، ارتش، شورای امنیت ملی و وزارت دارایی رژیم صهیونیستی درباره اینکه کدام نهاد باید هزینه‌های سنگین این پروژه را تامین کند وجود ندارد.

جرورزالم پست نوشت تا زمانی که فرایند رسمی و بودجه مشخص وجود نداشته باشد، پیشرفتی هم در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مربوط به حفاظت فیزیکی صورت نخواهد گرفت؛ اقدامی که خود نیازمند سال‌ها طراحی و ساخت است.

انگلمن در ادامه عنوان کرد که وزارت جنگ عمدا این موضوع را میان بخش‌های مختلف جابه‌جا کرده و مسئولیت را به یکدیگر پاس داده‌اند، به‌گونه‌ای که به نظر می‌رسد هدف آن‌ها فرار از مواجهه جدی با مسئله بوده است.

ناظر دولتی همچنین از این وزارتخانه به دلیل بی‌توجهی به این مسئله حتی پس از آغاز جنگ و زمانی که جبهه داخلی زیر موج گسترده‌ای از حملات موشک‌های بالستیک قرار گرفت، شدیدا انتقاد کرد.