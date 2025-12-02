وزارت امور خارجه واردکننده خودرو شد

هیأت وزیران با تصویب یک مصوبه، وزارت امور خارجه را مجاز کرد خودروهای کارکرده نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور را به داخل منتقل کند و در ناوگان تشریفات خود استفاده کند.

به گزارش تابناک، در جلسه ۲۵ آبان ۱۴۰۴، هیأت وزیران مصوبه‌ای را تصویب کرد که به وزارت امور خارجه اجازه می‌دهد خودروهای کارکرده موجود در نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور را به منظور استفاده در ناوگان تشریفات خود به داخل منتقل کند.

این تصویب‌نامه با شماره ۱۵۰۷۹۵ در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۴ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه، وزارت امور خارجه می‌تواند از خودروهای موجود بهره‌برداری کرده و هزینه‌های مربوط به تأمین ناوگان تشریفات خود را کاهش دهد. این اقدام همچنین می‌تواند به مدیریت بهتر منابع و استفاده بهینه از خودروهای کارکرده کمک کند.