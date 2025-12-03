میلی صفحه خبر لوگو بالا
۱۰ کشور دارای باهوش‌ترین مردم دنیا

چند سالی هست که توانایی این شاخص در تشخیص هوش انسان تردیدهایی ایجاد شده است اما هنوز هم آی کیو معتبرترین شاخص اندازه گیری هوش انسان است.
۱۰ کشور دارای باهوش‌ترین مردم دنیا

 

به گزارش تابناک؛ آی کیو شاخصی است که در اوایل قرن بیستم ابداع شد تا بتواند هوش انسان را اندازه گیرد. البته آی کیو معمولا در حوزه تحصیل و آموزش، یا در زمینه مصاحبه‌های شغلی و استخدام به کار می‌رود. البته چند سالی هست که توانایی این شاخص در تشخیص هوش انسان تردید‌هایی ایجاد شده است، اما هنوز هم آی کیو معتبرترین شاخص اندازه گیری هوش انسان است. قابل توجه این که آی کیو برابر با ۹۰ یک هوش معمولی محسوب می‌شود حال به نقل از استارز اینسایدر ۱۰ کشور برتر را که ضریب هوشی جمعیتشان از بقیه کشور‌ها بیشتر است را ذکر می‌کنیم:

۱۰ - اسپانیا

متوسط آی کیو در اسپانیا برابر با ۱۰۲.۳ است.

۹- استرالیا

متوسط آی کیو در استرالیا برابر با ۱۰۲.۵۷ است.

۸- ارمنستان

متوسط آی کیو در ارمنستان برابر با ۱۰۲.۵۸ است.

۷- مغولستان

متوسط آی کیو در مغولستان برابر با ۱۰۲.۸۶ است.

۶- روسیه

متوسط آی کیو در روسیه برابر با ۱۰۳.۱۶ است.

۵ - سنگاپور

متوسط‌ای کیو در سنگاپور برابر با ۱۰۵.۱۴ است.

۴ - ایران

متوسط آی کیو در ایران برابر با ۱۰۶.۳ است.

۳ - ٰژاپن

متوسط آی کیو در ژاپن برابر با ۱۰۶.۴ است.

۲ - کره جنوبی

متوسط آی کیو در کره جنوبی برابر با ۱۰۶.۴۳ است.

۱ - چین

متوسط آی کیو در چین برابر با ۱۰۷.۱۹ است.

