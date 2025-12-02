تاجرنیا: کری خواندن حق هواداران است

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، علی تاجرنیا رئیس هیات مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال امروز (سهشنبه) پس از برگزاری هماندیشی نشست شهرآورد بزرگ پایتخت اظهار کرد: حوزه فرهنگی را در باشگاه استقلال در قالب معاونت فرهنگی و مسئولیتهای اجتماعی ارتقا دادیم و خوشبختانه برنامههای متنوعی را در راستای مسئولیتهای فرهنگی در نظر داریم.
وی افزود: تبلور باشگاهها توسط بازیکنان و هواداران صورت میگیرد و برنامهریزی ما این است که نگاه ما نگاه احترام به رقیب باشد و اینکه فوتبال را برای شادی دل مردم بازی کنیم.
رییس هیات مدیره باشگاه استقلال گفت: هر چیزی که باعث شود شادی به کام مردم تلخ شود باید از آن پرهیز کرد. کری خواندن حق هواداران است و سالمسازی و نگاه احترامآمیز هیچ وقت از تعصب ما به تیم استقلال کم نخواهد کرد.