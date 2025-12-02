میلی صفحه خبر لوگو بالا
بیانیه سازمان هواپیمایی درباره سانحه برای رضا امیرخانی

بررسی‌های اولیه سازمان هواپیمایی کشوری نشان می‌دهد سانحه اخیر در یک پرواز ورزشی به دلیل استفاده از سایتی غیرمجاز و خلبانی فاقد گواهینامه معتبر رخ داده است.
کد خبر: ۱۳۴۳۶۲۱
| |
1498 بازدید
بیانیه سازمان هواپیمایی درباره سانحه برای رضا امیرخانی

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سازمان هواپیمایی کشوری با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پروازی که منجر به سانحه شد، از سایتی فاقد مجوز و خارج از چارچوب‌های مصوب این سازمان انجام گرفته و خلبان آن نیز دارای گواهینامه معتبر نبوده است. در این اطلاعیه تأکید شده است که رعایت الزامات ایمنی، دریافت گواهینامه خلبانی معتبر، اخذ مجوز‌های لازم و استفاده از سایت‌های تأییدشده برای پیشگیری از سوانح و حفظ ایمنی ورزشکاران و علاقه‌مندان به پرواز‌های ورزشی ضروری است. سازمان هواپیمایی کشوری با یادآوری لزوم پایبندی همگانی به قوانین و استاندارد‌های ایمنی اعلام کرد که فعالان و ورزشکاران حوزه ورزش‌های هوایی پیش از هرگونه پرواز باید از مجاز بودن سایت پروازی و اعتبار گواهینامه‌های صادره از سوی این سازمان اطمینان حاصل کنند.

