طلا فرو ریخت

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ قیمت طلا در اولین ساعات معاملات در روز سه‌شنبه کاهش یافته است. این درحالی‌ست که این فلز گرانبها در روز دوشنبه به بالاترین سطح طی ۶ هفته گذشته رسیده بود. بالا رفتن سود اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا و برداشت سود از سوی تاجران بر حساسیت بازار قبل‌از انتشار اطلاعات اقتصادی مهم آمریکا تأثیر گذاشته است. این اطلاعات می‌تواند مسیر سیاست فدرال رزرو را مشخص کند.

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۱۷ درصد کاهش به ۴۲۲۵ دلار و ۴۱ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک کاهش ۰.۴۵ درصدی به ۴۲۵۵ دلار و ۶۰ سنت رسیده است.

سود اوراق قرضه ده‌ساله خزانه‌داری آمریکا به بالاترین رقم طی دو هفته گذشته رسیده و تقاضا برای طلا به‌عنوان یک سرمایه غیر سودده را پایین آورده است.

تحلیلگران عقیده دارند بازار‌ها بااحتیاط حرکت می‌کنند، چون بنظر می‌رسد جروم پاول به‌اندازه برخی دیگر از مقامات فدرال رزرو تمایلی به کاهش نرخ بهره ندارد. همچنین انتظار می‌رود شاخص قیمت هزینه‌کرد مصرف فردی که شاخص ترجیحی بانک مرکزی برای سنجش تورم است در سطح ملایمی باقی بماند.

پاول در اظهارات خود که برای سخنرانی در آخرین ساعات روز دوشنبه در دانشگاه استانفورد آماده شده بود هیچ اظهارنظری در مورد اقتصاد و سیاست پولی نداشت.

سرمایه‌گذاران منتظر اطلاعات اقتصادی مهم آمریکا در این هفته هستند، ازجمله گزارش اشتغال در ماه نوامبر و همچنین شاخص هزینه کرد مصرف فردی در ماه سپتامبر.

تاجران حالا ۸۸ درصد احتمال می‌دهند فدرال رزرو نرخ بهره را در اجلاس ماه دسامبر پایین بیاورد.

کوین هست، مشاور کاخ سفید اعلام کرد آماده است در صورت انتخاب، به‌عنوان رئیس فدرال رزرو خدمت کند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هم احتمال معرفی نامزد جدید را تا پیش‌از کریسمس مطرح کرده‌است. هست مانند ترامپ خواهان نرخ پایین بهره است.

پایین آمدن نرخ بهر معمولاً به نفع طلا به‌عنوان یک سرمایه غیر سودده است.

صندوق طلای SPDR، بزرگ‌ترین صندوق قابل معامله در بورس با پشتوانه طلا اعلام کرد دارایی‌های آن ۰.۴۴ درصد در روز دوشنبه افزایش یافته و به ۱۰۵۰.۰۱ تن رسیده است. این رقم در روز جمعه برابر با ۱۰۴۵.۴۳ تن بود.

در میان سایر فلزات گران‌بها، قیمت نقره با ۲.۰۷ درصد کاهش به ۵۷ دلار و ۹۲ سنت رسید و پلاتین با یک کاهش ۰.۲۰ درصدی ۱۶۶۲ دلار و ۶۶ سنت معامله می‌شود.