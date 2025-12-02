میلی صفحه خبر لوگو بالا
رسمی؛ نام داور دربی ۱۰۶ اعلام شد/ برد کمتر پرسپولیس و باخت بیشتر استقلال با قضاوت این داور

با اعلام سخنگوی فدراسیون فوتبال وحید کاظمی به عنوان داور شهرآورد ۱۰۶ انتخاب شد.
رسمی/ نام داور دربی ۱۰۶ اعلام شد

وحید کاظمی به عنوان داور دربی ۱۰۶ انتخاب شد و روز جمعه مصاف تیم‌های پرسپولیس و استقلال را در اراک سوت می‌زند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، سخنگوی فدراسیون فوتبال اعلام کرد وحید کاظمی قاضی دیدار حساس استقلال و پرسپولیس در شهرآورد ۱۰۶ خواهد بود.

  • ترکیب داوری:
    داور وسط: وحید کاظمی
    کمک‌داوران: علی احمدی و بهمن عبداللهی
    داور چهارم: حسین زمانی

همچنین کارنامه قضاوت‌های وحید کاظمی در بازی‌های دو تیم پرسپولیس و استقلال در ادامه می‌آید:

کاظمی ۲۱ بار برای هر دو تیم سوت زده که برای پرسپولیس؛ ۸ برد، ۹ مساوی، ۴ باخت و برای استقلال؛ ۹ برد، ۷ مساوی، ۵ باخت رقم خورده است.

کاظمی پیش‌تر یک بار شهرآورد را سوت زده که آن مسابقه با نتیجه صفر - صفر به پایان رسیده بود.

محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
3
3
پاسخ
در آخرین روز مانده به بازی ناگهان داور دربی تغییر می کند . و اکنون این شما و این هم "موعود بنیادی فر"
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
0
0
پاسخ
داور دربی باید خارجی می شد ولی بین داوران داخلی وحید کاظمی کمتر از بقیه شائبه رنگی بودن (پرسپولیسی) را داشت. همین که برادران حیدری و عرب براقی نشد استقلالی ها باید برن شکر کنند.
