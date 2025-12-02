رسمی؛ نام داور دربی ۱۰۶ اعلام شد/ برد کمتر پرسپولیس و باخت بیشتر استقلال با قضاوت این داور

وحید کاظمی به عنوان داور دربی ۱۰۶ انتخاب شد و روز جمعه مصاف تیمهای پرسپولیس و استقلال را در اراک سوت میزند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، سخنگوی فدراسیون فوتبال اعلام کرد وحید کاظمی قاضی دیدار حساس استقلال و پرسپولیس در شهرآورد ۱۰۶ خواهد بود.
همچنین کارنامه قضاوتهای وحید کاظمی در بازیهای دو تیم پرسپولیس و استقلال در ادامه میآید:
کاظمی ۲۱ بار برای هر دو تیم سوت زده که برای پرسپولیس؛ ۸ برد، ۹ مساوی، ۴ باخت و برای استقلال؛ ۹ برد، ۷ مساوی، ۵ باخت رقم خورده است.
کاظمی پیشتر یک بار شهرآورد را سوت زده که آن مسابقه با نتیجه صفر - صفر به پایان رسیده بود.