رسمی؛ نام داور دربی ۱۰۶ اعلام شد/ برد کمتر پرسپولیس و باخت بیشتر استقلال با قضاوت این داور

وحید کاظمی به عنوان داور دربی ۱۰۶ انتخاب شد و روز جمعه مصاف تیم‌های پرسپولیس و استقلال را در اراک سوت می‌زند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، سخنگوی فدراسیون فوتبال اعلام کرد وحید کاظمی قاضی دیدار حساس استقلال و پرسپولیس در شهرآورد ۱۰۶ خواهد بود.

ترکیب داوری:

داور وسط: وحید کاظمی

کمک‌داوران: علی احمدی و بهمن عبداللهی

داور چهارم: حسین زمانی

همچنین کارنامه قضاوت‌های وحید کاظمی در بازی‌های دو تیم پرسپولیس و استقلال در ادامه می‌آید:

کاظمی ۲۱ بار برای هر دو تیم سوت زده که برای پرسپولیس؛ ۸ برد، ۹ مساوی، ۴ باخت و برای استقلال؛ ۹ برد، ۷ مساوی، ۵ باخت رقم خورده است.

کاظمی پیش‌تر یک بار شهرآورد را سوت زده که آن مسابقه با نتیجه صفر - صفر به پایان رسیده بود.