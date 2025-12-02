ثبت بیشترین بارش در ۴ شهر غرب کشور

طی چندساعت گذشته بیشترین بارش‌ها به ترتیب در کنگاور، کامیاران، مریوان و آبدانان ثبت شده است. در استان تهران، آبعلی با حدود ۴ میلی‌متر بیشترین بارش را داشته است.

به گزارش تابناک به نقل از اجتماعی؛ محمد اصغری، کارشناس هواشناسی اعلام کرد: طی چند ساعت گذشته بیشترین بارش‌ها به ترتیب در کنگاور، کامیاران، مریوان و آبدانان ثبت شده است. در استان تهران، آبعلی با حدود ۴ میلی‌متر بیشترین بارش را داشته است.

امروز حوالی ظهر یک موج بارشی از ایلام، خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد عبور می‌کند و این مناطق باید منتظر بارندگی باشند.

سامانه بارشی در شمال غرب فعال است و احتمال بارش برف و باران در شمال استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل وجود دارد.

تهران نیز امشب بارندگی در حد کثیف کردن ماشین‌ها خواهد داشت.