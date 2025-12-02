میلی صفحه خبر لوگو بالا
ثبت بیشترین بارش در ۴ شهر غرب کشور

طی چندساعت گذشته بیشترین بارش‌ها به ترتیب در کنگاور، کامیاران، مریوان و آبدانان ثبت شده است. در استان تهران، آبعلی با حدود ۴ میلی‌متر بیشترین بارش را داشته است.
کد خبر: ۱۳۴۳۵۷۰
| |
1168 بازدید
|
۳
ثبت بیشترین بارش در ۴ شهر غرب کشور

به گزارش تابناک به نقل از اجتماعی؛ محمد اصغری، کارشناس هواشناسی اعلام کرد: طی چند ساعت گذشته بیشترین بارش‌ها به ترتیب در کنگاور، کامیاران، مریوان و آبدانان ثبت شده است. در استان تهران، آبعلی با حدود ۴ میلی‌متر بیشترین بارش را داشته است.

امروز حوالی ظهر یک موج بارشی از ایلام، خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد عبور می‌کند و این مناطق باید منتظر بارندگی باشند.

سامانه بارشی در شمال غرب فعال است و احتمال بارش برف و باران در شمال استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل وجود دارد.

تهران نیز امشب بارندگی در حد کثیف کردن ماشین‌ها خواهد داشت.

۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
0
1
پاسخ
تهران میاد
زیادم میاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
0
1
پاسخ
فرموده بودین بارش ها در شمالغرب از دوشنبه شروع میشه. امروز سه شنبه س. دریغ از یه قطره بارون یا یه دونه برف.
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
2
0
پاسخ
بالاخره التماس برخی از مردم به خدا و نماز باران جواب داد .... البته خیلی خیلی و خیلی نیاز به باران و برف داریم .... هنوز روزهای سخت در پیش است ... امیدواریم دوستان دوباره دچار فراموشی نشوند .... زمان دارند به اصلاح و بهینه سازی مصرف آب بپردازند .... مردم هم حواسشون باشه چپو کردن و اذیت بقییه بدون پاسخ نیست ... خدا در کمین هست و شوخی هم ندارد.
