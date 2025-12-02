سخنگوی دولت با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه تخصیص کالابرگ، تاکید کرد: تاکنون ۱۰۰ همت به شکل نقدی به افراد ارائه شده و ۸۴ میلیون نفر کالابرگ دریافت کرده‌اند که امیدواریم به معیشت مردم کمک کند.

مهاجرانی: طرح‌های نیمه‌کاره، ضد خودمان شده‌اند!

فاطمه مهاجرانی در ابتدای نشست خبری هفتگی با اشاره به دستور رئیس‌جمهوری برای اعمال محدودیت‌های بودجه‌ای و جلوگیری از افزایش هزینه‌های عمومی، اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه در این زمینه اولویت‌بندی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای نیمه‌کاره انجام داد. با وضعیتی که تخصیص بودجه به طرح‌های بسیاری در کشور، این موارد چندده‌سال طول می‌کشد تا آماده شود که در این صورت، موضوع به ضد خود تبدیل می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی با یادآوری برگزاری تجمعاتی در برخی شهرها از سوی سمن‌های اجتماعی و محیط‌زیستی در سال گذشته برای نسوزاندن مازوت در نیروگاه‌ها، اظهار کرد: این تجمعات به‌حق بود و دولت نیز مطابق قولی که داده بود، برای اولین‌بار مازوت کم‌گوگرد به نیروگاه‌ها عرضه شد.

مهاجرانی با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع رصد پروژه‌های ملی، تاکید کرد: موضوعاتی از جمله ساخت نیروگاه‌های خورشیدی، توسعه و تجهیز مدارس، کیفیت‌بخشی آموزشی و پزشک خانواده و نظام ارجاع، مدیریت آب و کشاورزی و مدیریت گازهای فلر در این پروژه دیده شده است. نسخه نهایی آن در اختیار افراد قرار خواهد گرفت تا وضعیت پروژه‌های مرتبط با حوزه‌های مختلف از سوی مردم به نظارت گذاشته شود.

سخنگوی دولت گفت: در حال حاضر ۳ هزار و ۱۶۵ مگاوات انرژی خورشیدی در نیروگاه‌ها تولید می‌شود که به معنای سه‌برابر شدن انرژی خورشیدی در دولت چهاردهم است. پیش‌بینی رسیدن این میزان به ۷ هزار مگاوات در دستور کار وزارت نیرو با همکاری بخش خصوصی است.

وی با اشاره به اقدامات دولت در زمینه تخصیص کالابرگ، تاکید کرد: تاکنون ۱۰۰ همت به شکل نقدی به افراد ارائه شده و ۸۴ میلیون نفر کالابرگ دریافت کرده‌اند که امیدواریم به معیشت مردم کمک کند. کالابرگ «یسنا» هم که برای مادران باردار در اختیار سه دهک اول قرار گرفته است.

مهاجرانی همچنین با اشاره به تحویل واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: در این زمینه رشد ۷۱.۶ درصدی داشته‌ایم که امیدواریم رشد بیشتری پیدا کند.

سخنگوی دولت با اشاره به اقدامات دولت برای اسقاط خودروهای فرسوده، یادآور شد: در سال اول دولت چهاردهم شاهد افزایش اسقاط خودروهای فرسوده بودیم و این عدد به شکل قابل‌توجهی رشد کرد. امیدواریم باتوجه به تعرفه‌ای که برای خودروهای هیبریدی و برقی در نظر گرفته شده، رقم قابل‌رشد باشد.

وی در ادامه این نشست در پاسخ به پرسش‌های سه‌ رسانه درباره شیوه افزایش قیمت بنزین، ادعای وجود کارت بنزین سفید و تاکید مجلس درباره اصلاح مصوبه بنزین، گفت: جمع نفت و گازی که هرروز استخراج می‌کنیم معادل ۸ میلیون بشکه نفت در روز است که جمع آن به رقم ۱۸۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد. در سال‌های ۹۸ و ۹۹ حدود ۶ تا ۸ میلیارد دلار از صادرات بنزین درآمد داشتیم چون تولید ما از مصرف‌مان پیش افتاده بود اما در حال حاضر ۶ میلیارد دلار بنزین وارد می‌کنیم.

مهاجرانی یادآور شد: ظرفیت تولید ایران حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز است. میانگین مصرف به‌صورت معمول در روزهای عادی حدود ۱۳۳ میلیون لیتر است. در برخی روزها مثل ایام نوروز مصرف بنزین به ۱۶۷ میلیون لیتر می‌رسد و در جریان جنگ ۱۲روزه مصرف بنزین به ۱۹۷ میلیون لیتر رسید.

سخنگوی دولت با بیان اینکه درآمد صادرات نفت باید صرف مصارف عمومی شود، تصریح کرد: بنزین با قیمتی عرضه می‌شود که صرفه اقتصادی گازسوزکردن خودروها را هم از بین برده است. اعداد و ارقام نیز نشان می‌دهد که زمانی ۱۶ میلیون مترمکعب گاز CNG مصرف می‌شد اما امروز این رقم به ۹ میلیون مترمکعب رسیده و این درحالی است که ظرفیت کشور روی ۳۵ میلیون مترمکعب است.

وی با یادآوری وضعیت آلودگی هوا در کلان‌شهرها، تصریح کرد: گزارش‌ها نشان می‌دهد ۶۰ درصد آلودگی کلان‌شهرها ناشی از آلاینده‌های متحرک (خودرو و موتورسیکلت) است. دولت باید دست روی دست بگذارد تا منابع ملی ایران دود شود و هوا را آلوده کند یا همچنان اجازه دهیم پولی که باید برای بهره‌برداری از میدان‌های مشترک صرف شود؟ دولت باید سیاست‌های اجرایی را به گونه‌ای پیش ببرد که منافع ملی تامین شود.

مهاجرانی یادآور شد: دولت چهاردهم در یک سال و چندماه گذشته در حوزه میدان‌های مشترک، سرمایه‌گذاری کرد. این از مطالبات مردمی در زمینه حفظ منابع و منافع کشور است تا کشور همسایه بیشتر از ایران از میدان‌های مشترک بهره‌برداری نکند. دولت مکلف است این کار را انجام دهد و ۱۳۰ میلیارد دلار در این بخش سرمایه‌گذاری کرده است.

سخنگوی دولت با اشاره به بهبود مسیر سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفت و گاز، گفت: دولت فرایند سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفت و گاز را اصلاح کرد و زمان عقد قرارداد که به دلیل بازرسی‌های مکرر تا ۳ سال طول می‌کشید را به ۵ ماه کاهش داد. همچنین برای سرمایه‌گذار جذابیتی ایجاد کرد که سرمایه‌گذاری کند.

وی یادآور شد: دولت پروژه‌های فشارافزا را پیش برد، از فلرسوزی (گازهای مشعل) جلوگیری کرد، سرمایه‌گذاری بر میدان‌های مشترک را عملی ساخت، بر توسعه انرژی خورشیدی متمرکز شد تا هم هوای پاک تامین و هم سبد انرژی متنوع شود و در نهایت بر موضوع حمل و نقل عمومی رسیدگی کرد.

مهاجرانی ادامه داد: دولت موضوع ارتقای تکنولوژی را قبل از اصلاح تعرفه‌ای شروع کرد و آنچه از افزایش قیمت سوم بنزین حاصل می‌شود تماما برای معیشت مردم هزینه می‌شود. دولت هدفش کسب درآمد نبود بلکه مکلف بر اصلاح امور است. دولت با همه ذی‌نفعان و مشارکت‌کنندگان صحبت خواهد کرد.

سخنگوی دولت با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه سبد سوخت پاک، اظهار کرد: این اقدام دولت برای کاهش میزان آلودگی هوا از روش غیرقیمتی است. ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه CNG را دنبال کرده است تا میزان فعلی گازسوزی به چهار برابر افزایش یابد. برای گازسوزکردن هر خودرو باید حدود ۵۰۰ دلار هزینه شود که دولت خودش این هزینه را پرداخت می‌کند. افزایش تعداد مجوزها برای ایستگاه CNG در دستور کار است و از این هفته ایستگاه‌های سوخت LPG در شعاع ۱۰۰ کیلومتری پالایشگاه‌ها شکل می‌گیرد.

حمایت از واردات خودروهای کم‌مصرف در دستور کار دولت

وی با بیان اینکه حمایت از واردات خودروهای کم‌مصرف در دستور کار دولت است، اعلام کرد: خودروهای هیبریدی با تعرفه ۱۵ درصد و خودروهای برقی با تعرفه ۴ درصد در نظر گرفته شده‌اند. همچنین اجازه ورود خودرو به ایرانیان خارج از کشور هم داده‌ شده است. توسعه حمل‌ونقل عمومی نیز از سوی دولت در حال پیگیری است.

مهاجرانی ادامه داد: هدف از مصوبه دولت نظم‌بخشی به سبد سوخت و کاهش واردات سوخت است. دولت از خودروهای دولتی شروع کرده است. در راستای گسترش عدالت افرادی که چند خودرو دارند به یک خودرو کارت سوخت تعلق می‌گیرد. در شرایطی که نزدیک ۴۰ درصد مردم هیچ خودرویی ندارند نمی‌توانیم حق آنان را با بنزین ۱۵۰۰ تومانی به کسانی که چند خودرو دارند، بدهیم. سهمیه‌های ۶۰ و ۱۰۰ لیتری هم که برجای خود خواهد ماند.

سخنگوی دولت تأکید کرد: در مناطق آزاد که معمولا خودروها مصرف بیشتری دارند یا خودروهای ویژه‌ای وجود دارد قیمت بنزین ۵ هزار تومان است. همچنین برای خودروهای وارداتی که به کشور وارد می‌شوند قیمت بنزین ۵ هزار تومان است.

وی افزود: برای حمل‌ونقل عمومی، تاکسی‌ اینترنتی، وانت‌بار و موتورسیکلت‌هایی که در بخش حمل‌ونقل مشغول هستند یا قیمت بنزین تغییر نمی‌کند یا مابه‌ازای آن به این افراد پرداخت می‌شود. با دارندگان سکوهای این خدمات و با سازمان تاکسیرانی گفت‌وگو شده تا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته باشند.

کارت سوخت سفید وجود ندارد

مهاجرانی تصریح کرد: کارت سوخت هم با ماشین صادر می‌شود نه با مالک آن، بنابراین اگر ماشینی فروخته شود کارت سوخت هم جابه‌جا می‌شود. کارت سوخت سفید هم وجود ندارد.

سخنگوی دولت همچنین درباره اثر تورمی و نیز درآمد حاصله از نرخ سوم بنزین، اعلام کرد: برآورد اثر تورمی این اقدام دولت در زمینه بنزین هم ۲ دهم درصد برآورد شده است که امیدواریم با اقدامات دولت این اثر هم به حداقل برسد. حدود ۳ تا ۵ همت نیز از این اقدام در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا صرف معیشت مردم کند.

