پیام مهم قالیباف درباره «سهند ۲۰۲۵»

محمدباقر قالیباف با اشاره به رزمایش «سهند ۲۰۲۵» گفت: برگزاری رزمایش بزرگ «سهند ۲۰۲۵» پیام مهمی به قدرت‌های سلطه گر می‌دهد و نشان دهنده‌ وجود اراده‌ جدی در میان‌ کشورهای‌ مستقل برای‌ دفاع‌ از خود در مقابل‌ مناسبات‌ ظالمانه‌ی جهانی است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در نطق پیش از دستور خود گفت: سالروز شهادت مجاهد شجاع و بزرگمرد ایران، میرزا کوچک خان جنگلی و تمامی مجاهدان ضد استعمار در نهضت جنگل را گرامی می‌داریم. 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی افزود: حرکت میرزا کوچک‌خان به تعبیر رهبر معظم انقلاب، حرکتی صددرصد اسلامی و ایرانی بود؛ او منافع کشور خارجی را بر منافع ایران ترجیح نداد و با سیاست‌های اجنبی چه شوروی و چه انگلیس، همراه نشد و استقلال خود را به‌طور کامل حفظ کرد و عمر شریفش را در راه مبارزه با قدرت‌های استعماری وقف کرد؛ خدایش رحمت کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به رزمایش «سهند ۲۰۲۵» گفت: رزمایش بزرگ ضدتروریستی «سهند ۲۰۲۵» به میزبانی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با مشارکت کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در حال برگزاری است که خداقوت می‌گوییم.

وی افزود: همکاری‌های دفاعی و اقدامات مشترک ضدتروریستی جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها، پیوسته درحال ارتقاست و نتایج عملیاتی آن در رفع شر دشمنان ایران عزیز و تارومار کردن گروه‌های تروریستی عیان خواهد شد. 

قالیباف در پایان گفت: برگزاری این رزمایش پیام مهمی به قدرت‌های سلطه گر می‌دهد و نشان دهنده‌ وجود اراده‌ جدی در میان‌ کشورهای‌ مستقل برای‌ دفاع‌ از خود در مقابل‌ مناسبات‌ ظالمانه‌ی جهانی است.
 

