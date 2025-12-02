پیام مهم قالیباف درباره «سهند ۲۰۲۵»

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در نطق پیش از دستور خود گفت: سالروز شهادت مجاهد شجاع و بزرگمرد ایران، میرزا کوچک خان جنگلی و تمامی مجاهدان ضد استعمار در نهضت جنگل را گرامی میداریم.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی افزود: حرکت میرزا کوچکخان به تعبیر رهبر معظم انقلاب، حرکتی صددرصد اسلامی و ایرانی بود؛ او منافع کشور خارجی را بر منافع ایران ترجیح نداد و با سیاستهای اجنبی چه شوروی و چه انگلیس، همراه نشد و استقلال خود را بهطور کامل حفظ کرد و عمر شریفش را در راه مبارزه با قدرتهای استعماری وقف کرد؛ خدایش رحمت کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به رزمایش «سهند ۲۰۲۵» گفت: رزمایش بزرگ ضدتروریستی «سهند ۲۰۲۵» به میزبانی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با مشارکت کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای در حال برگزاری است که خداقوت میگوییم.
وی افزود: همکاریهای دفاعی و اقدامات مشترک ضدتروریستی جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها، پیوسته درحال ارتقاست و نتایج عملیاتی آن در رفع شر دشمنان ایران عزیز و تارومار کردن گروههای تروریستی عیان خواهد شد.
قالیباف در پایان گفت: برگزاری این رزمایش پیام مهمی به قدرتهای سلطه گر میدهد و نشان دهنده وجود اراده جدی در میان کشورهای مستقل برای دفاع از خود در مقابل مناسبات ظالمانهی جهانی است.