میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت سکه در بازار امروز 11 آذرماه+جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
کد خبر: ۱۳۴۳۵۳۷
| |
979 بازدید
قیمت سکه در بازار امروز 11 آذرماه+جدول

به گزارش تابناک؛  قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید. 

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,270,600,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,213,900,000

نیم سکه تک فروشی

655,600,000

ربع سکه تک فروشی

374,200,000

سکه گرمی تک فروشی

177,300,000

تمام سکه (قبل 86)

1,210,000,000

نیم سکه (قبل 86)

610,000,000

ربع سکه (قبل 86)

310,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

81,450,000

حباب سکه بهار آزادی

25,400,000

حباب نیم سکه

61,390,000

حباب ربع سکه

76,770,000

حباب سکه گرمی

30,990,000
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سکه قیمت سکه بازار سکه خرید سکه فروش سکه سکه امامی حباب سکه گرانی سکه
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت سکه امروز یکشنبه 6 مهر 1404
قیمت سکه امروز سه‌شنبه ۲۷ آبان
قیمت سکه امروز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴
سکه به ۱۲۵ میلیون تومان نزدیک شد!
قیمت انواع سکه طلا امروز 4 خرداد
قیمت سکه امروز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴
قیمت سکه امامی امروز شنبه ۵ مهر
قیمت سکه امروز دوشنبه ۳ شهریور
قیمت انواع سکه در بازار امروز 17 آبان
رکورد قیمت سکه شکست/طرح جدید؛ ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان+جزئیات
قیمت سکه امامی امروز شنبه ۱۲ مهر ماه
سکه امامی چقدر ارزان شد؟
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۲۱ اردیبهشت
قیمت طلا و سکه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸/ حباب سکه به ۵۲۰ هزار تومان رسید
قیمت جدید سکه امروز ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۴
آخرین قیمت طلا و سکه چهارشنبه ۱۳ شهریور ۹۸/ حباب سکه‌های کوچک در حال تخلیه است
مردم خریدار چه سکه‌هایی هستند؟
قیمت انواع سکه در بازار امروز ۵ اسفند
دلیل برگزار نشدن حراج سکه چه بود؟!
حباب سکه چقدر کم شد؟
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۸ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۶۲ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۲۵ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۰۱ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۸ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۷ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۷۹ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۵ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005dVx
tabnak.ir/005dVx