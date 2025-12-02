قیمت سکه در بازار امروز 11 آذرماه+جدول

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,270,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,213,900,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
655,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
374,200,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
177,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,210,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
610,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
310,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
81,450,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
25,400,000
|
حباب نیم سکه
|
61,390,000
|
حباب ربع سکه
|
76,770,000
|
حباب سکه گرمی
|
30,990,000