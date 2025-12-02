میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت دلار صبح امروز سه‌شنبه ۱۱ آذر

قیمت دلار در بازار آزاد امروز سه شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۴۳۵۳۵
| |
1670 بازدید
|
۲
قیمت دلار صبح امروز سه‌شنبه ۱۱ آذر

قیمت دلار در بازار آزاد امروز سه شنبه ۱۱  آذر ۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش شرق، بازار ارز امروز  در حالی فعالیت خود را آغاز کرد  که دلار به نرخ ۱۱۸ هزار و ۹۷۵  تومان رسید.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
دلار قیمت دلار بازار دلار ارز بازار ارز خرید دلار فروش دلار
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت دلار و یورو امروز ۷ آذر + جدول
قیمت جدید دلار و یورو+ جدول
قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۲۷ آبان
دلار رکورد قبلی خود را شکست
قیمت دلار امروز چهارشنبه ۲۸ آبان
قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۱۰ آبان + جدول
قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه 18 شهریور
قیمت دلار امروز ۵ آذر اعلام شد
قیمت دلار امروز دوشنبه ۲۱ مهرماه
قیمت دلار امروز جمعه ۷ شهریور +جدول
سقوط دلار در راه است!
جولان خرافاتی ها در بازار دلار
قیمت دلار امروز یکشنبه ۲۲ تیر
قیمت دلار در بازار امروز شنبه ۲۹ شهریور
قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۳۱ اردیبهشت
قیمت دلار مبادله‌ای امروز ۱۰ خرداد
قیمت دلار امروز شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴؛ دلار آزاد چند شد؟
قیمت دلار امروز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه
قیمت دلار، یورو و پوند امروز چهارشنبه ۴ مهر
پیش‌بینی قیمت دلار امروز 7 بهمن
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
0
0
پاسخ
پس چرا قیمت سهام بورس سالهاست کاهشی شده پس همه چی دست خودشونه کاش می فهمیدن کسی که پولش چند ساله که بلوکه شده تو این تورم وحشتناک چه حال و روزی داره شاخص سازی می کنن تا بگن اوضاع بورس خوبه اما واقعیت برای همه معلوم شده
Asad
|
United Arab Emirates
|
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
0
0
پاسخ
آقا قیمت دلار را ثابت نگه دارید بخدا به سنم همش گرانی دیدم نخواستم راحتی نسل بعد را خودمون تو غم استرس گرانی باشیم .چرا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۸ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۶۲ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۲۵ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۰۱ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۸ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۷ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۷۹ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۵ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005dVv
tabnak.ir/005dVv