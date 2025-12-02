قیمت طلا در بازار امروز 11 آذرماه

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز به ۱۲ میلیون و ۲۲۳ هزار تومان رسید.

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز به ۱۲ میلیون و ۲۲۳ هزار تومان رسید.

به گزارش تابناک، همچنین قیمت هر گرم طلا ۲۴ عیار ۱۶ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان است.

قیمت مثقال طلا در بازار تهران نیز ۵۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان اعلام شده است.

قیمت اونس جهانی طلا نیز به ۴ هزار و ۲۴۱ دلار رسیده است.

در جدول زیر آخرین قیمت انواع طلا در بازار امروز سه شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۴ را مشاهده می‌کنید.