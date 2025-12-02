قیمت طلا در بازار امروز 11 آذرماه

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز به ۱۲ میلیون و ۲۲۳ هزار تومان رسید.
به گزارش تابناک، همچنین قیمت هر گرم طلا ۲۴ عیار ۱۶ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان است.
قیمت مثقال طلا در بازار تهران نیز ۵۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان اعلام شده است.
قیمت اونس جهانی طلا نیز به ۴ هزار و ۲۴۱ دلار رسیده است.
در جدول زیر آخرین قیمت انواع طلا در بازار امروز سه شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۴ را مشاهده میکنید.
|
قیمت طلا امروز ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ در بازار
|
نوع طلا
|
قیمت
|
طلای ۱۸ عیار
|
۱۲ میلیون و ۲۲۳ هزار تومان
|
طلای ۲۴ عیار
|۱۶ میلیون و ۲۹۶ تومان
|
طلای دست دوم
|
۱۲ میلیون و ۴۷ هزار تومان
|
مثقال طلا
|
۵۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان
|
اونس جهانی طلا
|
۴ هزار و ۲۴۱ دلار