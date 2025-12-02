میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت طلا در بازار امروز 11 آذرماه

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز به ۱۲ میلیون و ۲۲۳ هزار تومان رسید.
قیمت طلا در بازار امروز 11 آذرماه

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز به ۱۲ میلیون و ۲۲۳ هزار تومان رسید.

به گزارش تابناک، همچنین قیمت هر گرم طلا ۲۴ عیار ۱۶ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان است.

قیمت مثقال طلا در بازار تهران نیز ۵۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان اعلام شده است.

قیمت اونس جهانی طلا نیز به ۴ هزار و ۲۴۱ دلار رسیده است.

در جدول زیر آخرین قیمت انواع طلا در بازار امروز سه شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۴ را مشاهده می‌کنید.

قیمت طلا امروز  ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ در بازار

نوع طلا

قیمت

طلای ۱۸ عیار

۱۲ میلیون و ۲۲۳ هزار تومان

طلای ۲۴ عیار

 ۱۶ میلیون  و ۲۹۶ تومان

طلای دست دوم

۱۲ میلیون و ۴۷ هزار  تومان

مثقال طلا

۵۲ میلیون  و ۹۵۰ هزار تومان 

اونس جهانی طلا

۴ هزار و ۲۴۱ دلار
